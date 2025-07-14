13 июля 2025 года стало известно о решении турецких властей превратить ещё один древний христианский храм — кафедральный собор Ани (Сурб Аствацацин) — в мечеть. Об этом сообщил глава археологических раскопок в районе Анийских руин, доцент Мухаммет Арслан, передаёт СПЖ.

Собор, возведённый в конце X века в армянском средневековом городе Ани (восточная Турция), считается одним из важнейших памятников армянского христианского наследия.

Несмотря на то, что Ани официально признан археологическим объектом и находится под юрисдикцией Министерства культуры и туризма Турции, сам собор не указан на сайте министерства как мечеть. В документации он числится в разделе реставрационных проектов 2023 года как объект «2-я стадия реставрации кафедрального собора Ани».

Доцент Арслан заявил, что собор был обращен в мечеть после завоевания Ани сельджуками во главе с султаном Алп-Арсланом. После завоевания христианский крест на куполе был снят, а вместо него установили золотой полумесяц. Арслан утверждает, что именно здесь состоялась первая пятничная молитва в Анатолии.

Однако такие заявления подверглись критике со стороны экспертов. Архитектор и историк Алин Понтиоглу, участница проекта Ani Mobile App и член Ассоциации архитекторов и инженеров HAYCAR, отметила, что нет достоверных исторических свидетельств, подтверждающих превращение собора в мечеть после завоевания.

«Согласно большинству источников, Алп-Арслан захватил город, но собор остался христианским храмом. Более того, его сын Мелик-шах пользовался большим уважением у армян и до сих пор в армянских семьях называют сыновей Меликами», — отметила она.

Решение о превращении собора в мечеть вызвало критику со стороны специалистов в области охраны культурного наследия. «Ани — это прежде всего культурное наследие, отражающее историю множества народов и религий. Превращение этого памятника в мечеть без необходимости и без прихода верующих — это политический шаг, нарушающий общественный мир и межрелигиозное уважение», — заявил глава Ассоциации истории искусств Турции (STD) Шериф Яшар.

По его словам, собор, возможно, кратковременно назывался Фетхие-мечетью в XI веке, но вскоре был заброшен из-за землетрясений. Яшар подчеркнул, что превращение храма в мечеть спустя столько веков «лишено смысла и превращает универсальный культурный объект в инструмент политической символики».

Он также указал на то, что добавление архитектурных элементов, присущих мечети, таких как михраб или минарет, искажает изначальный замысел армянской религиозной архитектуры. «Это повторение того же пути, по которому Турция пошла, превратив Айя-Софию и монастырь Хора в мечети. Культурное наследие больше не защищается, а используется для политических целей», — заявил Яшар.

Русская линия