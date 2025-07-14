Согласно данным ВЦИОМ, 68% опрошенных россиян заявляют о том, что хотели бы, чтобы их дети и внуки имели в семье двух, трех и более детей…

Тренд на создание большой семьи в России есть, он усиливается, и потенциал для этого существует. Об этом сообщил директор департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения Михаил Мамонов, ссылаясь на данные опроса, проведенного 21 июня среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян, передаёт ТАСС.

«Мы можем говорить о том, что большая семья уже становится модой. Это действительно сформировалось на уровне установки. При ответе на вопрос относительно того, какие эмоции вы испытываете, когда сталкиваетесь с семьей, в которой воспитывается трое и более детей, бесспорно, доминируют положительные эмоции: это уважение (59%), радость (39%), гордость (29%), надежда (12%) и (8%) — доверие», — сказал Мамонов на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему «Традиция будущего: семья как основной тренд России».

По данным социологов, 68% опрошенных россиян заявляют о том, что хотели бы, чтобы их дети и внуки имели в семье двух, трех и более детей. «То есть это не только идеал, но и массовое ожидание, которое позволяет нам говорить об укорененности такой моды», — отметил Мамонов.

58% участников опроса считают, что в обществе есть достаточное уважение к родителям, воспитывающим троих и более детей. «Это, конечно, зона роста. Это проявление реального отношения к многодетным семьям и к тем людям, которые решили, что у них должно быть много детей. То есть мы говорим о преобладании мнения о том, что уважение есть. Мы можем говорить о том, что мода на большую семью есть, она усиливается, и ключевой вопрос состоит в том, как ее усилить и дальше. И для этого есть действительно потенциал, и цифры об этом как раз и свидетельствуют», — сказал Мамонов.

По его словам, сейчас большинство россиян придерживаются модели, которую государство обозначает как приоритет духовно-нравственных ценностей. «Этот курс находит отклик у россиян, при этом этот отклик усиливается. 84% сегодня заявляют о том, что важно сохранить традиционные семейные ценности, культуру материнства и отцовства, и поддерживать многодетность. Полтора года назад этот показатель был меньше. В декабре 2023 года только 77% согласились с подобным утверждением», — сообщил эксперт. При этом лишь 11% респондентов считают, что не стоит держаться за традиционные ценности и что они меняются со временем.

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