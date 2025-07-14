Штраф, незаконно наложенный молдавскими чиновниками на настоятеля храма святого Георгия в Кишинёве отца Николая (Флоринского) за паломничество по святым местам России, отменён в судебном порядке. Об этом в одной из соцсетей сообщила защитница священника Алина Палий, передаёт РИА Новости.

Молдавский режим румынской гражданки Майи Санду прибегает к различным противоправным действиям, чтобы оказать давление на священнослужителей Молдавской Православной Церкви. А потому отцу Николаю без всяких на то оснований выписали штраф на 2 тысячи евро за паломничество по святым местам в России. По словам отца Николая, молдавские священники в 2024 году посетили Россию по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Молдавская Православная Церковь объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране вопреки канонам действует так называемая «Бессарабская митрополия» Румынского Патриархата. Она объединяет 291 приход и около 10−20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской Церковью и отдают предпочтение румынам.

С приходом к власти в Молдавии Майи Санду молдавские чиновники перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинёв пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».

Давление идет и на Молдавскую Церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской Православной Церкви.

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались ещё в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов.

Русская линия