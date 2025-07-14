За три дня в рамках форума состоялось 20 лекций известных православных богословов, священнослужителей и исследователей творчества великого русского писателя…

В «Днях Достоевского в Оптиной пустыни» приняли участие более 27 тысяч человек

С 11 по 13 июля 2025 года в Калужской области проходил IV Духовно-просветительский форум «Дни Достоевского в Оптиной пустыни 2025», целями которого организаторы видят — осмысление культурного наследия писателя, а также укрепление духовных и нравственных основ российского общества, сообщает «Монастырский вестник».

Духовно-просветительский проект реализуется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на протяжении четырех лет. Второй год проект поддерживается грантом Президентского фонда культурных инициатив. В 2025 году фестиваль собрал на Калужской земле более 27 тысяч участников.

В рамках проекта прошли научные конференции, посвященные творчеству Ф.М. Достоевского, дискуссии на темы культуры и искусства, концерты, театральные постановки, кинопоказы и беседы с известными священнослужителями, деятелями культуры, искусства и журналистики.

За три дня было проведено 20 лекций известных богословов, исследователей творчества писателя. В рамках проекта также состоялись дискуссии с участием лидеров общественного мнения, посвященные проблеме сохранения традиционных ценностей.

В 2025 году мероприятия Духовно-просветительского проекта проходили также на площадках города Козельска, расположенного в 8 километрах от Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь. Встречи со зрителями протоиерея Артемия Владимирова, филолога Василия Ирзабекова, круглые столы с участием наместника Оптиной пустыни епископа Можайского Иосифа, председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федора Лукьянова состоялись в киноконцертном зале и центральной библиотеке. Летняя сцена открылась на набережной реки Другуски, а в парке «Три Богатыря» все желающие жители и гости города Козельска, приехавшие посетить Духовно-просветительский проект из разных городов России, могли принять участие в специально организованных мастер-классах.

Утром 11 июля перед торжественным открытием «Дней Достоевского в Оптиной пустыни» в патриаршем корпусе монастыря состоялось выездное заседание межфракционной рабочей группы Государственной Думы по законодательной реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Мероприятие объединило представителей власти, духовенства Русской Православной Церкви, научных и общественных деятелей. Открыла заседание заместитель Председателя ГД Анна Кузнецова, возглавляющая рабочую группу. В своем докладе Анна Юрьевна обозначила ключевые проблемы исполнения Указа Президента № 809, закрепляющего основы государственной политики в сфере традиционных ценностей. «Необходимо совершенствовать законодательство, чтобы эти принципы работали на практике», — подчеркнула А.Ю. Кузнецова.

Старт проекту был дан у могилы схиархимандрита Илия (Ноздрина), почитаемого православным народом старца, почившего 15 марта 2025 года на 94-м году жизни. «Открытие Духовно-просветительского проекта начинается с литии у могилы нашего любимого батюшки Илия, и я считаю это самым важным для нас началом», — отметил наместник обители.

Исследователи творчества Ф.М. Достоевского из 7 стран собрались в лектории монастыря и провели международную конференцию «Пути России». В завершение мероприятия состоялась торжественная церемония награждения орденом «Звезда Достоевского» исследователей из Бразилии, Египта и России.

Главная сцена праздника открылась в православном поселении Губино. На официальном открытии перед участниками духовно-просветительского проекта выступили наместник монастыря епископ Иосиф, губернатор Калужской области Владислав Шапша, известный блогер и публицист Юрий Подоляка, праправнук писателя Алексей Достоевский, а также в формате видеообращения глава Российского книжного Союза Сергей Степашин. Сергей Вадимович отметил, что Дни Достоевского представляются чрезвычайно важными: «Именно Оптина пустынь сделала Федора Михайловича не только великим мировым писателем, но и по-настоящему верующим православным человеком, что может быть примером для многих».

С главной сцены фестиваля в блоке «Звезды читают Достоевского» к зрителям вышли народные артисты России Евгений Князев и Сергей Мигицко, в концертной программе приняли участие Александр Маршал, Олеся Железняк, солисты Большого театра Агунда Кулаева и Алексей Татаринцев, а также ансамбль песни и пляски им. А.В. Александрова Министерства обороны РФ.

Второй год подряд традиционной площадкой Духовно-просветительского проекта стал международный студенческий лагерь, который в 2025 году собрал около 200 студентов из 22 стран.

По словам организаторов Духовно-просветительского проекта, задача «Дней Достоевского в Оптиной пустыни» заключается, прежде всего, в том, чтобы помочь обществу, особенно молодежи, противостоять новым вызовам нашего времени и заложить прочную основу духовности и нравственности.

Русская линия