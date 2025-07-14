Гости Марфо-Мариинской обители смогут приложиться к раке с частицей мощей преподобномученицы Елисаветы, а также посетить её покои…

18 июля, в день памяти преподобномученицы великой княгини Елисаветы, в Марфо-Мариинской обители в Москве будут совершены две Божественные литургии. Ранняя (начало в 6.10) пройдет в храме-часовне в честь преподобномученицы Елисаветы. Поздняя Литургия начнется в 9.00 в Покровском соборе, сообщает Патриархия.Ru.

В течение дня гости обители смогут приложиться к раке с частицей мощей преподобномученицы Елисаветы, а также посетить её покои. В здании, где сейчас находится дом-музей имени святой, великая княгиня проживала вплоть до своего ареста в апреле 1918 года.

Экскурсии по дому-музею и саду обители будут проходить каждые полчаса с 11.00 до 17.00. Предварительная запись не требуется, группы будут формироваться каждые 30 минут.

С 11.00 до 17.00 для свободного посещения будет открыта часовня, освященная в честь преподобномученицы в 2018 году. Храм-часовня открывается дважды в год — в дни памяти святой.

В течение всего дня на территории обители будет работать кафе, а в инфозоне каждый гость сможет получить памятный подарок.

В честь праздника с 14 июля будет открыт благотворительный сбор в поддержку подопечных обители.

Сегодня Марфо-Мариинская обитель милосердия продолжает традиции милосердного служения людям в беде. При обители действуют восемь социальных проектов помощи детям-сиротам, детям с неизлечимыми заболеваниями, одиноким пожилым людям и людям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах.

Вход свободный.

18 июля 1918 года в заброшенной шахте недалеко от Алапаевска завершился земной путь создательницы Марфо-Мариинской обители милосердия великой княгини Елисаветы Феодоровны и ее келейницы сестры Варвары. До самого ареста большевиками в 1918 году матушка в качестве настоятельницы Марфо-Мариинской обители занималась организацией помощи больным, бедным, нуждающимся.

Русская Православная Церковь Заграницей канонизировала преподобномучениц Елисавету и Варвару в 1981 году. В 1992 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви также причислил их к лику святых новомучеников.

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