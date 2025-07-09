В Москве отметят 31-ю годовщину со дня блаженной кончины святого преподобного Паисия Святогорца
В Доме русского зарубежья будет представлен новый документальный фильм, посвященный афонскому старцу…
12 июля 2025 года, в праздник Первоверховных апостолов Петра и Павла, Православная Церковь чтит память преподобного Паисия Святогореца — ученика русского старца Тихона (Голенкова), святого, горячо любимого многими в России.
В этот день отмечается 31-я годовщина со дня его блаженной кончины. И в этом году праздничные мероприятия по данному поводу откроются 11 июля вечерним богослужением в храме Великомученика Никиты за Яузой на Афонском подворье по адресу: Москва, улица Гончарная, дом 4/6, сообщает православный портал «Покров».
12 июля состоится праздничная Божественная литургия в храме Мартина Исповедник (Москва, улица А. Солженицына, 15/2). Затем здесь пройдёт молебен с акафистом святому Паисию.
В тот же день в Доме русского зарубежья (начало в 13.00) состоится премьера нового фильма, посвящённого подвижнической жизни преподобного афонского старца.
Преподобный Паисий Святогорец, наш современник, прошел нелегкий путь и приобрел все основные добродетели: воздержание, целомудрие, нестяжание, кротость, радость, упование на Бога, смирение и любовь.
В общении с людьми, которые приходили к нему за помощью и утешением, он делился духовным опытом. Преподобный простыми словами и жизненными примерами указывал человеку путь к Небесному Отцу, в Небесное Отечество.