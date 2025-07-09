Русская линия
Сводка новостей от 9 июля 2025

Арбитражный суд Вологодской области постановил демонтировать незаконный памятник Иосифу Сталину
Прокуратура области смогла доказать, что закупка монумента была необоснованной, а цена контракта в 10,5 млн рублей завышенной…

Памятник СталинуАрбитражный суд Вологодской области полностью удовлетворил иск областной прокуратуры и признал недействительным контракт на поставку памятника Иосифу Сталину, который был установлен в декабре 2024 года на территории дома-музея «Вологодская ссылка», где Сталин отбывал ссылку в 1911—1912 годах, сообщает ТАСС ссылкой на сайт суда.

«Иск удовлетворить полностью», — следует из материалов дела.

Прокуратура посчитала, что закупка у единственного поставщика, предпринимательницы Екатерины Ложеницыной, была необоснованной, а цена контракта в 10,5 млн рублей завышенной, поэтому обратилась в суд с иском в интересах Вологодской области в лице Министерства культуры региона. В качестве последствия недействительности сделки прокуратура просила вернуть памятник предпринимательнице и взыскать с неё в пользу Вологодского музея-заповедника 10,5 млн рублей.

В то же время губернатор области Георгий Филимонов назвал происходящее «правовыми нюансами» и заявил, что сам объект вне обсуждения и «будет стоять».

Бронзовый монумент Сталину в человеческий рост установили в центре Вологды по инициативе регионального отделения КПРФ. Губернатор инициативу поддержал и принял участие в открытии памятника. В Вологодской области на сегодня установлено три памятника Сталину — в Вологде, в поселке Кадуй и в Никольске.

При этом городская и областная общественность неизменно выступает против установки таких монументов, поскольку Сталин виновен в гибели сотен тысяч ни в чём неповинных русских людей, замученных в тюрьмах и лагерях. Однако, Вологодская область до сих пор остаётся «заповедником большевизма».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

ГЭСС Украины заявила об «аффилированности» Киевской митрополии с Московским Патриархатом
Несмотря на решения Собора УПЦ в Феофании, украинские чиновники продолжают идти по пути полного запрета деятельности Украинской Православной Церкви...

Арбитражный суд Вологодской области постановил демонтировать незаконный памятник Иосифу Сталину
Прокуратура области смогла доказать, что закупка монумента была необоснованной, а цена контракта в 10,5 млн рублей завышенной...

В Сирии на дверях православных храмов появились листовки с угрозами
Исламисты грозятся убийством верующих, порабощением женщин и разграблением их домов...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в праздник Тихвинской иконы Божией Матери, мы вспоминаем выдающегося публициста и общественного деятеля С.Ф.Шарапова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика