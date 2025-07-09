Прокуратура области смогла доказать, что закупка монумента была необоснованной, а цена контракта в 10,5 млн рублей завышенной…

Арбитражный суд Вологодской области полностью удовлетворил иск областной прокуратуры и признал недействительным контракт на поставку памятника Иосифу Сталину, который был установлен в декабре 2024 года на территории дома-музея «Вологодская ссылка», где Сталин отбывал ссылку в 1911—1912 годах, сообщает ТАСС ссылкой на сайт суда.

«Иск удовлетворить полностью», — следует из материалов дела.

Прокуратура посчитала, что закупка у единственного поставщика, предпринимательницы Екатерины Ложеницыной, была необоснованной, а цена контракта в 10,5 млн рублей завышенной, поэтому обратилась в суд с иском в интересах Вологодской области в лице Министерства культуры региона. В качестве последствия недействительности сделки прокуратура просила вернуть памятник предпринимательнице и взыскать с неё в пользу Вологодского музея-заповедника 10,5 млн рублей.

В то же время губернатор области Георгий Филимонов назвал происходящее «правовыми нюансами» и заявил, что сам объект вне обсуждения и «будет стоять».

Бронзовый монумент Сталину в человеческий рост установили в центре Вологды по инициативе регионального отделения КПРФ. Губернатор инициативу поддержал и принял участие в открытии памятника. В Вологодской области на сегодня установлено три памятника Сталину — в Вологде, в поселке Кадуй и в Никольске.

При этом городская и областная общественность неизменно выступает против установки таких монументов, поскольку Сталин виновен в гибели сотен тысяч ни в чём неповинных русских людей, замученных в тюрьмах и лагерях. Однако, Вологодская область до сих пор остаётся «заповедником большевизма».

Русская линия