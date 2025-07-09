В День семьи, любви и верности более чем в 100 городах прошел Всероссийский парад семьи…

Священник Феодор Лукьянов: «Наши будущие великие полководцы, святые, художники, композиторы, писатели ждут нашего с вами разрешения родиться на свет. Наш долг — дать им эту возможность»

8 июля 2025 года, в День семьи, любви и верности, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла более чем в 100 городах России прошёл Всероссийский парад семьи, сообщает официальный сайт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

В Москве перед участниками парада выступил глава Патриаршей комиссии иерей Феодор Лукьянов, который призвал всех россиян сделать выбор между карьерой и семьёй в пользу семьи и детей .

«Семья — это место, где рождается, умножается и воспроизводится то, что не купишь ни за какие деньги — любовь. Она воспитывает нас настоящими людьми, приближает нас к образу Отца Небесного. Очень важно, что наши дети рождаются еще и друг для друга. У Бога все задумано красиво. Это картина. Так не будем же вырезать из нее фрагменты. Пусть рождаются все дети! И тогда мы скажем: „Господи, вот мы и дети наши пред Тобой“. И Господь умножит наши силы, продлит наши годы и возродит наше Отечество», — сказал священник.

В столице мероприятие прошло на ВДНХ и собрало более 7 тысяч участников.

«Наши будущие великие полководцы, святые, художники, композиторы, писатели ждут нашего с вами разрешения родиться на свет. Наш долг — дать им эту возможность и радоваться тому, что наша страна умножает свою силу, умножает жизнь в себе. Если мы даем жизнь — и нам Господь продлевает наши годы жизни и умножает силы нашего народа. Семья — это ковчег патриотизма», — отметил иерей Феодор.

Он призвал молодых людей не выбирать между «детьми или карьерой», так как с каждым новым ребенком Господь дает силы, а в человеке открываются новые способности.

«Как многие думают, все многодетные, вроде бы как, должны сидеть дома, заниматься домашними делами и быть мрачными. Но, посмотрите, сколько здесь унылых лиц? Ни одного! Потому что Господь с каждым ребенком дает силу: не только семье, он дает силы и стране», — сказал священник.

Организатором Всероссийского парада семьи выступило Общероссийское общественное движение «Семья». Соорганизаторами праздника стали Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество», Федерация бокса России, Общероссийское движение «Сорок Сороков» и Общенациональная программа «В кругу семьи».

Русская линия