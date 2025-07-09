8 июля 2025 года Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести опубликовала отчёт, согласно которому Киевская митрополия Украинской Православной Церкви признана «аффилированной с Русской Православной Церковью». Выводы экспертизы опубликованы на сайте ГЭСС, сообщает Телеграм-канал портала Raskolam.net.

Представители ГЭСС ссылаются в своих выводах на уставные документы Русской Православной Церкви и собственные политически ангажированные оценки. В тоже время, в Госслужбе практически не взяты во внимание принятые в 2022 году решения Собора УПЦ в Феофании, которыми Церковь обособила свою деятельность по отношению к Русской Церкви.

Проанализировав Устав Русской Православной Церкви в части его пунктов об Украинской Православной Церкви, «эксперты» ГЭСС пришли к выводу, что УПЦ не получила «достаточной независимости», чтобы считаться «свободной от влияния Московского Патриархата». Кроме того, в ГЭСС использовали как аргумент Грамоту Святейшего Патриарха Алексия II «О самостоятельности и независимости», на основании которой также был сделан вывод о том, что УПЦ остаётся в структуре РПЦ.

«Уставом РПЦ предусмотрено, что архиереи УПЦ являются членами Поместного и Архиерейского Соборов РПЦ, участвуют в их работе, а также — в заседаниях Священного Синода РПЦ. Кроме того, определено, что Митрополит Киевский и всея Украины является одним из постоянных членов Священного Синода РПЦ. Приведенные в Уставе РПЦ сведения непосредственно свидетельствуют об обязательном вхождении руководителя КМ УПЦ в уставные органы управления РПЦ. Следовательно, религиозная организация Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (код ЕГРПОУ 21 510 633) является аффилированной с РПЦ», — говорится в заявлении ведомства.

Теперь у украинских чиновников есть все формальные основания полностью запретить Киевскую митрополию и начать массово закрывать её храмы, изгоняя из них священников и верующих. При этом ещё раз приходится констатировать, что решения Собора Украинской Православной Церкви в Феофании о разрыве отношений с Русской Православной Церковью, ни к чему не привели. Украинская Православная Церковь продолжает оставаться под гонениями, несмотря на все попытки её священноначалия идти на уступки режиму Зеленского.

Русская линия