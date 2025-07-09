Спустя непродолжительное время после кровавого теракта в православном храме Ильи Пророка в Дамаске, в результате которого погибло несколько десятков христиан Сирии, исламисты выступили с новыми угрозами в адрес христианского населения страны, сообщает СПЖ.

Так в сирийском городе Сафита на дверях христианских храмов были обнаружены листовки с откровенными призывами к насилию: убийству христиан, порабощению женщин и разграблению домов верующих.

Авторы листовок, как предполагается, принадлежат к экстремистским группировкам исламистов, действующим на территории Сирии. В листовках содержатся прямые угрозы и призывы к радикальным действиям против христианского населения.

На одной из листовок написано: «Тот, кто является настоящим мусульманином, пусть поднимет меч Омейядов, и отсечёт головы заблудших и поклоняющихся кресту. Не щадите никого из них — ни старых, ни малых, ни мальчиков, ни грудных младенцев, дабы Шам (Сирия) вновь стала Омейядской».

На другой: «О, сыны мусульман! Не прекращайте разрушать дома христиан, убивать их детей, насиловать их женщин. Это — враги вашей религии и вашего правления. Ускорьте джихад — сегодня, не откладывая на завтра. Да очистит Аллах Шам и его народ».

О реакции властей Сирии на данные провокации не сообщается. Однако, общеизвестно, что нынешний сирийский режим представляет из себя всё тех же исламистов, которые не могут (а возможно, и не хотят) обеспечить безопасность сирийским христианам.

Русская линия