30 июня 2025 года начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев) и заместитель начальника Миссии игумен Никон (Головко) были приняты Предстоятелем Иерусалимской Православной Церкви Блаженнейшим Патриархом Феофилом, сообщает официальный сайт РДМ.

Представители Миссии передали Его Блаженству поздравительный адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Антония в связи с 50-летием иерейской хиротонии, которая была совершена в 1975 году архиепископом Диодором, Патриаршим епитропом Иордании и будущим Патриархом Иерусалимским, на Голгофе иерусалимского храма Воскресения Христова.

«Примите искренние поздравления с юбилейной датой — 50-летием иерейской хиротонии, — говорится в поздравительном адресе Святейшего Патриарха Кирилла.

В сей день полвека назад Господу было угодно возвести Вас в священный сан, дабы Вы от сердца возносили Ему благоприятные молитвы, прошения, моления и благодарения за всех человеков (1 Тим. 2:1). Без малого 20 лет Вы со тщанием совершаете Патриаршее служение на земле Палестины, верно преподаете пасомым слово истины (2 Тим. 2:15), заботясь об укреплении мира и утверждении канонического Православия.

Ныне, когда вся полнота Святейшей Иерусалимской Церкви с особым чувством просит Бога о даровании Вам доброго здравия и долгоденствия, присоединяюсь к сим усердным молитвам и желаю Вашему возлюбленному Блаженству бодрости духа, душевных сил и неоскудевающей помощи Христа Спасителя в совершаемом Вами высоком Предстоятельском служении".

Представители Миссии передали Его Блаженству приглашение возглавить Божественную литургию в Горненском женском монастыре в Эйн-Кареме в праздник Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, когда будет совершаться ежегодное перенесение чтимого образа Благовещения Пресвятой Богородицы из Горней в Иерусалим.

Затем беседа коснулась вопросов, представляющих взаимный интерес и обеспокоенность.

Русская линия