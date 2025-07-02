Священникам Украинской Православной Церкви начали массово приходить повестки
Режим Зеленского пытается силой мобилизовать неугодное ему украинское духовенство для отправки на линию фронта на Донбассе…
Священнослужители Украинской Православной Церкви в разных регионах Украины начали получать повестки в военкоматы, минуя местные территориальные центры комплектования. Стало известно, что масштабную рассылку повесток курирует начальница капелланской службы Сухопутных войск ВСУ полковник Лариса Полянская, сообщает СПЖ.
В распоряжение структуры, возглавляемой Полянской, была передана база данных с адресами и личными данными клириков Украинской Православной Церкви по всей стране. В результате повестки рассылаются централизованно из Киева, без участия региональных военкоматов. Некоторые священники утверждают, что местные ТЦК даже не осведомлены о происходящем. В случае отсутствия священнослужителя по месту регистрации, его, как утверждается, сразу объявляют в розыск.
Впрочем, региональные ТЦК также не отстают от Киева и пытаются силой мобилизовать на фронт священнослужителей. Так, в настоящее время в одной из воинских частей Львовской области Украины насильно удерживают нескольких священников УПЦ. При этом на священников осуществляют давление, заставляя подписать документы и приступить к прохождению воинской службы, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на Первый Казацкий.
«Наши источники сообщают, что сейчас в одной из воинских частей на Львовщине незаконно удерживают нескольких священнослужителей УПЦ. Отцов ранее похитили сотрудники ТЦК. По нашим данным, в части удерживаются настоятель Благовещенского храма УПЦ города Пятихатки отец Дмитрий Сенетович, настоятель храма в честь иконы Божией Матери „Почаевская“ УПЦ отец Ростислав Калиновский и несколько других. Вместе с духовенством УПЦ незаконно удерживают нескольких клириков УПЦ КП и протестантских пасторов. На всех представителей религиозных организаций оказывается давление. Они отказываются подписывать документы, а также принимать присягу», — отмечают в СМИ.
Ранее Тернопольский областной Территориальный центр комплектования ВСУ объяснил недавнюю принудительную мобилизацию двоих клириков Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви — протоиереев Иоанна Коваля и Георгия Приймака — тем, что священнослужители не были забронированы от мобилизации, а их сан не является причиной для освобождения от выполнения воинской повинности.
Священникам Украинской Православной Церкви начали массово приходить повестки Режим Зеленского пытается силой мобилизовать неугодное ему украинское духовенство для отправки на линию фронта на Донбассе...