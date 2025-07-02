Священнослужители Украинской Православной Церкви в разных регионах Украины начали получать повестки в военкоматы, минуя местные территориальные центры комплектования. Стало известно, что масштабную рассылку повесток курирует начальница капелланской службы Сухопутных войск ВСУ полковник Лариса Полянская, сообщает СПЖ.

В распоряжение структуры, возглавляемой Полянской, была передана база данных с адресами и личными данными клириков Украинской Православной Церкви по всей стране. В результате повестки рассылаются централизованно из Киева, без участия региональных военкоматов. Некоторые священники утверждают, что местные ТЦК даже не осведомлены о происходящем. В случае отсутствия священнослужителя по месту регистрации, его, как утверждается, сразу объявляют в розыск.

Впрочем, региональные ТЦК также не отстают от Киева и пытаются силой мобилизовать на фронт священнослужителей. Так, в настоящее время в одной из воинских частей Львовской области Украины насильно удерживают нескольких священников УПЦ. При этом на священников осуществляют давление, заставляя подписать документы и приступить к прохождению воинской службы, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на Первый Казацкий.

«Наши источники сообщают, что сейчас в одной из воинских частей на Львовщине незаконно удерживают нескольких священнослужителей УПЦ. Отцов ранее похитили сотрудники ТЦК. По нашим данным, в части удерживаются настоятель Благовещенского храма УПЦ города Пятихатки отец Дмитрий Сенетович, настоятель храма в честь иконы Божией Матери „Почаевская“ УПЦ отец Ростислав Калиновский и несколько других. Вместе с духовенством УПЦ незаконно удерживают нескольких клириков УПЦ КП и протестантских пасторов. На всех представителей религиозных организаций оказывается давление. Они отказываются подписывать документы, а также принимать присягу», — отмечают в СМИ.

Ранее Тернопольский областной Территориальный центр комплектования ВСУ объяснил недавнюю принудительную мобилизацию двоих клириков Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви — протоиереев Иоанна Коваля и Георгия Приймака — тем, что священнослужители не были забронированы от мобилизации, а их сан не является причиной для освобождения от выполнения воинской повинности.

Русская линия