Глава украинского режима Владимир Зеленский подписан указ о лишении украинского гражданства Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины Онуфрия. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передаёт Телеграм-канал Правблог.

Сообщается, что СБУ «установила», что митрополит Онуфрий в 2002 году якобы добровольно получил гражданство России, но не проинформировал об этом соответствующие украинские государственные органы. При этом Предстоятель Украинской Православной Церкви, как заявлено, «и в дальнейшем пользовался правами гражданина Украины».

Кроме этого, по данным СБУ, Блаженнейший митрополит «поддерживает связь с Московской Патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости Украинской Церкви от Московской Патриархии».

Отметим, что сам владыка Онуфрий ещё в 2023 году заявил, что в прошлом являлся гражданином России, однако отказался от российского паспорта, когда ухудшились отношения Москвы и Киева, сообщает ТАСС.

Комментируя сюжет «Украинской правды» о наличии у себя российского гражданства, Предстоятель УПЦ рассказал, что в конце 1960-х годов решил стать священником и, не попав в Одесскую духовную семинарию, поступил в Московскую духовную семинарию и затем академию. «Во время учебы в третьем классе духовной семинарии я поступил в братство Свято-Троицкой Сергеевой лавры и в 1971 году принял монашеский постриг. В стенах Свято-Троицкой Сергеевой лавры я провёл 19 лет», — пояснил владыка, заявление которого было опубликовано на официальном сайте УПЦ.

По словам митрополита Онуфрия, в 1988 году его перевели на Украину — в Свято-Успенскую Почаевскую лавру, в 1990 году — в родную Буковину. «В это время распался Советский Союз, и я, будучи до этого де-факто гражданином России (потому что у меня была постоянная прописка в России, а это по-современному означало гражданство), взял украинский паспорт. Российское гражданство при этом автоматически продлилось, но я им не интересовался и не пользовался, оно тогда не имело никакого значения, и за это никто не преследовал. Между Украиной и Россией были хорошие братские отношения. Когда эти отношения стали ухудшаться, особенно в последние десять лет, я покинул российское гражданство. У меня нет русского паспорта», — заявил Предстоятель УПЦ.

Он подчеркнул, что сейчас считает себя гражданином только Украины.

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