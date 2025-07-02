Русская линия
Сводка новостей от 2 июля 2025

Зеленский лишил Блаженнейшего митрополита Киевского Онуфрия украинского гражданства
Теперь украинские власти считают Предстоятеля Украинской Православной Церкви гражданином России…

Зеленский лишил Блаженнейшего митрополита Киевского Онуфрия украинского гражданстваГлава украинского режима Владимир Зеленский подписан указ о лишении украинского гражданства Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины Онуфрия. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передаёт Телеграм-канал Правблог.

Сообщается, что СБУ «установила», что митрополит Онуфрий в 2002 году якобы добровольно получил гражданство России, но не проинформировал об этом соответствующие украинские государственные органы. При этом Предстоятель Украинской Православной Церкви, как заявлено, «и в дальнейшем пользовался правами гражданина Украины».

Кроме этого, по данным СБУ, Блаженнейший митрополит «поддерживает связь с Московской Патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости Украинской Церкви от Московской Патриархии».

Отметим, что сам владыка Онуфрий ещё в 2023 году заявил, что в прошлом являлся гражданином России, однако отказался от российского паспорта, когда ухудшились отношения Москвы и Киева, сообщает ТАСС.

Комментируя сюжет «Украинской правды» о наличии у себя российского гражданства, Предстоятель УПЦ рассказал, что в конце 1960-х годов решил стать священником и, не попав в Одесскую духовную семинарию, поступил в Московскую духовную семинарию и затем академию. «Во время учебы в третьем классе духовной семинарии я поступил в братство Свято-Троицкой Сергеевой лавры и в 1971 году принял монашеский постриг. В стенах Свято-Троицкой Сергеевой лавры я провёл 19 лет», — пояснил владыка, заявление которого было опубликовано на официальном сайте УПЦ.

По словам митрополита Онуфрия, в 1988 году его перевели на Украину — в Свято-Успенскую Почаевскую лавру, в 1990 году — в родную Буковину. «В это время распался Советский Союз, и я, будучи до этого де-факто гражданином России (потому что у меня была постоянная прописка в России, а это по-современному означало гражданство), взял украинский паспорт. Российское гражданство при этом автоматически продлилось, но я им не интересовался и не пользовался, оно тогда не имело никакого значения, и за это никто не преследовал. Между Украиной и Россией были хорошие братские отношения. Когда эти отношения стали ухудшаться, особенно в последние десять лет, я покинул российское гражданство. У меня нет русского паспорта», — заявил Предстоятель УПЦ.

Он подчеркнул, что сейчас считает себя гражданином только Украины.

Русская линия

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