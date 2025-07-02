27 июня 2025 года в Москве под председательством главы Мордовии Артёма Здунова состоялось заседание комиссии Государственного совета по направлению «Семья», в котором также приняли участие секретарь Госсовета и помощник Президента РФ Алексей Дюмин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и другие, сообщает портал Объясняем.рф.

Глава Мордовии обозначил ключевые направления работы комиссии, председателем которой он был назначен Владимиром Путиным в апреле 2025 года. Среди них — развитие системы поддержки семей с детьми, включающей решение жилищных вопросов, внедрение корпоративных программ, обеспечение баланса между работой и семьей и другие.

«Считаю главным — вывести эффективные региональные практики на федеральный уровень. В Мордовии, например, мы с самого раннего возраста уделяем большое внимание репродуктивному здоровью и воспитанию традиционных семейных ценностей. Максимально поддерживаем женщин, принявших решение о рождении ребёнка, на всех уровнях. Также мы приняли программу по предоставлению бюджетникам социального жилья в наём с правом последующего выкупа. Уже несколько лет действует мера по полному погашению ипотеки при рождении четвёртого ребёнка. Многодетная семья должна стать нормой, быть в центре внимания общества», — сказал Артем Здунов.

В свою очередь, Алексей Дюмин отметил успехи работы предыдущего состава комиссии. По его словам, именно эти люди активно участвовали в формировании нацпроекта «Семья». Более того, принцип семейно-центричности внедрен и во все остальные нацпроекты. Он подчеркнул, что важно следить за исполнением решений, принятых на итоговом собрании Госсовета в декабре прошлого года. Помимо этого, в третьем квартале 2025 года правительство планирует утвердить Стратегию действий в области семейной и демографической политики, а также в поддержке многодетности в России до 2036 года. Как указал Алексей Дюмин, комиссия должна принять активное участие в работе над планом предстоящих мероприятий.

«Президент России определил ключевым приоритетом для страны народосбережение. Повышение рождаемости — основная задача, в том числе для тех субъектов, где её показатели ниже, чем в среднем по России. Для этого необходимо использовать все возможные инструменты, в том числе не связанные с финансированием, находить новые решения. Вопросы заботы о семье и детях будут актуальны для нас всегда и во все времена. Комиссия должна стать центральной площадкой для обсуждения с регионами и экспертами всех предложений по этой теме, выработки консолидированных решений и тиражирования лучших практик», — подчеркнул Алексей Дюмин.

В тоже время вице-премьер Татьяна Голикова в качестве приоритетной цели назвала увеличение числа семей с детьми, в том числе многодетных, и укрепление ценностей. Достичь её, по словам зампреда правительства, нужно совместными усилиями губернаторов и руководителей федеральных органов исполнительной власти.

«С 1 января мы запустили масштабный национальный проект „Семья“, включающий меры по поддержке молодых, многодетных семей, старшего поколения, развитию детского здравоохранения, укреплению репродуктивного здоровья, продвижению семейных ценностей. Но демография — это не только про нацпроект, но и про реализацию семейно-ориентированной политики в каждом регионе. При решении вопроса о рождении ребенка для граждан важна уверенность в завтрашнем дне — стабильная работа, конкурентная заработная плата, понимание, что у населенных пунктов, где они живут, есть перспективы развития. Поэтому все, что делается в регионах, должно быть ориентировано на семью. И показатель успешности — это демография региона», — отметила Татьяна Голикова.

Кроме того, на заседании меры по улучшению демографической ситуации и опыт поддержки многодетных семей в регионах представили главы Калмыкии, Севастополя, Владимирской и Тульской областей. Помимо этого, во время встречи обсудили роль бизнеса. Предприятия могут быть вовлечены в решение демографических задач и мониторинг исполнения поручений президента РФ.

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