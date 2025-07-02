Русская линия
Сводка новостей от 2 июля 2025

Митрополит Луганский Пантелеимон заочно приговорён украинскими властями к 11 годам тюрьмы
Богоборческое рвение режима Зеленского может привести к тому, что Св. Синод Русской Православной Церкви переведёт Луганскую епархию УПЦ в прямое подчинение Святейшему Патриарху Кириллу…

Митрополит Луганский и Алчевский ПантелеимонУкраинский суд вынес заочный приговор митрополиту Луганскому Пантелеимону (Поворознюку), приговорив архипастыря к 11 годам лишения свободы за сотрудничество с российскими властями. Также по решению суда должно быть конфисковано всё имущество архиерея. Кроме того, суд лишил владыку права занимать любые должности в религиозных организациях сроком на 13 лет, сообщает СПЖ.

Режим Зеленского обвинил правящего архиерея Луганской епархии Русской Православной Церкви в «сотрудничество с рашистами на временно захваченных территориях». В частности, речь идёт о присутствии архипастыря в Московском Кремле на церемонии присоединения новых территорий к России.

Архиерея также обвиняют, что он «распространял вражескую пропаганду во время заседания круглого стола в Луганске», а также «неоднократно давал интервью российским пропагандистам, где призывал к продолжению войны против Украины и захвату новых территорий нашего государства».

На основании собранных «улик» украинский суд признал митрополита Пантелеимона виновным по ч. 1 ст. 111−2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

На основании этого вердикта украинские власти, скорее всего, потребуют от Синода УПЦ принять решение о низложении владыки Пантелеимона. Впрочем, Луганская епархия давно получила статус российского юридического лица, и богоборческие потуги украинских чиновников могут привести лишь к тому, что Св. Синод Русской Православной Церкви официально переведёт данную епархию в прямое подчинение Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси. Ранее в Московской Патриархии от такого шага воздерживались.

Русская линия

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