В обращении к иерархам Поместных Православных Церквей митрополит Запорожский Лука заявил о глубоком кризисе, который переживает Украинская Православная Церковь после предоставления автокефалии структуре «ПЦУ» со стороны Константинопольского Патриархата. В письме владыка описывает случаи преследований, насилия и захвата храмов, призывая мировое Православие к скоординированной реакции как внутри церковных кругов, так и на международных площадках, чтобы защитить каноническую Украинскую Церковь и восстановить единство. Текст обращения опубликован на греческом сайте Ромфея, сообщает портал Raskolam.net.

Архипастырь также поднимает вопрос о необходимости более широкого диалога и сотрудничества между Православными Церквами, а также с представителями других традиционных религий на международном уровне для защиты религиозных прав и противодействия усиливающемуся давлению со стороны государственных структур.

В письме митрополит Лука напоминает, что в январе 2019 года Патриарх Константинопольский Варфоломей подписал Томос об автокефалии новосозданной структуры, названной «Православная Церковь Украины». Это решение, по словам владыка, было принято вопреки воле миллионов верующих Украинской Православной Церкви и предупреждениям других Поместных Церквей. Архипастырь обращает внимание, что в результате этих действий в церковной жизни Украины начался кризис, который распространился на всё православное сообщество. При этом, по словам митрополита Луки, Константинопольский Патриархат игнорирует происходящее.

Митрополит Лука сообщает, что сторонники «ПЦУ» захватили более 1000 храмов, а священнослужители и верующие канонической Церкви подвергаются нападениям и получают травмы. Он упоминает инцидент в Черкассах, где митрополит Феодосий едва не погиб, и случай в Черновцах в июне 2025 года, когда митрополит Мелетий и духовенство были серьёзно ранены при попытке захвата кафедрального собора.

В завершение митрополит Лука призывает иерархов других Церквей публично осудить действия «ПЦУ» и оказать давление на Константинопольский Патриархат. Он также предлагает объединить усилия с другими религиозными организациями на международной арене, включая участие в работе Совета по правам человека ООН и ОБСЕ, для защиты религиозных свобод.

Русская линия