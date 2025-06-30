Русская линия
Сводка новостей от 30 июня 2025

Папа Римский Лев XIV призвал Фанар к «зримому церковному единству»
Глава Ватикана принял делегацию Константинопольского Патриархата во главе с митрополитом Халкидонским Эммануилом…

Папа Римский Лев и митрополит Халкидонский Эммануил28 июня 2025 года папа Римский Лев XIV принял делегатов Константинопольского Патриархата, прибывших по традиции в Ватикан на праздник свв. апостолов Петра и Павла во главе с председателем Синодальной комиссии по отношениям с Католической церковью митрополитом Халкидонским Эммануилом, сообщает пресс-служба Ватикана.

Обращаясь к гостям, папа с радостью отметил, что это первая встреча с делегацией Константинополя после начала его понтификата. По его словам, ежегодный обмен делегациями между Римом и Константинополем — это знак уже существующего глубокого общения, отражение уз братства между апостолами Петром и Андреем.

Глава Ватикана напомнил, что возобновление подлинного диалога между двумя Церквами стало возможным благодаря смелым шагам св. Павла VI и Патриарха Афинагора. Их преемники решительно продолжили «путь примирения, укрепляя отношения братства». Папа Римский передал благодарность Патриарху Варфоломею за участие в похоронах папы Франциска и в инаугурационной мессе нового понтификата.

Лев XIV подчеркнул своё стремление «восстановить полное зримое единство между нашими Церквами». Эта цель достижима лишь с Божьей помощью, через постоянный братский диалог, уважение и внимание друг к другу, подчеркнул папа.

«Я открыт для любых предложений в этом направлении, всегда советуясь с собратьями-епископами Католической церкви, которые разделяют со мной, каждый по-своему, ответственность за всецелое, зримое единство Церкви».

Русская линия

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