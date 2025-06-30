Протоиерей Андрей Ткачёв: «Нам нужно перевернуть ещё одну эпохальную страницу для того, чтобы с развязанными руками и ногами идти в будущее»

Известный православный священник и миссионер, настоятель храма Троицы Живоначальной в Хохлах протоиерей Андрей Ткачёв в рамках презентации документального фильма «Мумия» в Москве призвал перевернуть страницу безбожия в России, вынести труп Ленина из мавзолея и начать двигаться в христианском направлении.

«В центре Москвы находится сакральный объект со знаком минус, который никак не вписывается в Россию будущего и никак не вписывается в тысячелетнюю Россию, он вписывается только в ту ушедшую эпоху, на которой ещё можно «плясать», продлевая какое-то своё господствующее положение для определённых сил. Сакральный объект со знаком минус, конечно, должен быть убран в культурной парадигме христианского народа, то есть человек должен быть по его собственному завещанию и желанию предан земле, это прописная истина. А для того, чтобы это произошло необходимо включённость нашего нгарода в смыслы эпохи, в которой мы живём, — сказал отец Андрей Ткачев на премьере фильма «Мумия».

<…> Мы плывём на одном корабле под названием Россия, у нас у всех в душе с разной степенью интенсивности живёт одна и та же тревога о будущности этого корабля, о его правильном курсе. И в период войны, безусловно, надо понимать, что успехи на фронте должны быть обеспечены переменами внутри. Без перемен внутри победы на фронте теряют смысл.

Мы ярко замечаем в процессе этих катаклизмов серьёзных, с пролитием крови наших братьев на линии боевого соприкосновения, что страна, нехотя, в муках, но всё-таки рождает образ будущего, ну и разбирается с прошлым. Поэтому нам нужно перевернуть ещё одну эпохальную страницу для того, чтобы с развязанными руками и ногами идти в будущее.

Сделать это нужно без гражданского бунта и без социального взрыва. Не так это надо сделать, как сделали те, которые лежат в мавзолее, когда приходили к власти. Надо сделать это мирно, перевернуть страницу. Россия будущего нуждается в залечивании этих ран.

Русская линия