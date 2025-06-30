Антихристианская суть украинские раскольников становится очевидной даже тем афонским монастырям, которые ранее их у себя принимали, отметил глава Болгарского Патриархата…

Болгарский Патриарх Даниил: Весь православный мир видит, как представители «ПЦУ» избивают верующих УПЦ и силой захватывают их храмы

Болгарская Православная Церковь входит в число 11 Поместных Церквей, не признающих «ПЦУ», и правильность данной позиции в последнее время лишь подтверждается, поскольку украинские раскольники силой захватывают храмы Украинской Православной Церкви и жестоко избивают верующих и священников, сообщает СПЖ.

«Есть такое разделение, разорванное общение между некоторыми Поместными Православными Церквями. В основном, по вопросу признания или непризнания религиозной структуры „Православная Церковь Украины“, возглавляемой Епифанием, так называемым митрополитом Киевским», — сказал Патриарх.

Он подчеркнул, что структура Епифания «проявляет насилие, захватывает храмы силой», а также что её представители избивают священников Украинской Православной Церкви.

В то же время он отметил, что Болгарская Церковь поддерживает общение со всеми Поместными Церквями (в том числе признающими ПЦУ. — Ред.). «Мы не прерывали евхаристического общения ни с кем. Считаю, что это взвешенный подход, который позволит преодолеть существующие разделения», — подчеркнул Предстоятель.

«Мы надеемся, что через это общение, через этот диалог мы дадим время и возможность всем увидеть истинное положение дел», — сказал Патриарх Даниил, имея в виду проблемы в деятельности ПЦУ.

По его словам, реальное положение дел с украинской церковной структурой уже становится очевидным многим в православном мире. «Поначалу афонские монастыри принимали представителей клириков от „ПЦУ“, но теперь не принимают», — заявил Предстоятель Болгарской Православной Церкви.

По словам Патриарха Даниила, причиной изменения позиции святогорских монастырей стало наблюдение за методами деятельности «ПЦУ». «Они видят: когда применяется насилие при захвате храмов, когда есть избитые священники, когда их храмы (захваченные у УПЦ. — Ред.) стоят пустыми», — пояснил он.

Болгарский Патриарх также отметил парадоксальную ситуацию с Киево-Печерской лаврой. «Государство передало Киево-Печерскую лавру этой церковной структуре — а она стоит пустая. Там устраивают кулинарные шоу», — отметил Предстоятель.

«Постепенно, я думаю, всё встанет на свои места, и эта проблема будет преодолена», — заключил Патриарх Даниил, имея в виду, что антихристианскую суть «ПЦУ» постепенно рассмотрят все Поместные Церкви и даже те, что уже их признали.

Русская линия