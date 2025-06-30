Русская линия
Сводка новостей от 30 июня 2025

Сирийские исламисты объявили охоту на Антиохийского Патриарха Иоанна X
Власти Греции располагают разведданными, что на главу Антиохийского Патриархата может готовиться покушение…

Антиохийский Патриарх ИоаннИерусалимский Патриарх Феофил III сообщил, что Антиохийский Патриарх Иоанн X является одной из потенциальных целей террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена на территории России). Об этом он узнал во время телефонного разговора с министром иностранных дел Греции Георгиосом Герапетритисом, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на греческое издание ΕΡΤNews.

По словам Патриарха Феофила, он обратился к генеральному консулу Греции с просьбой организовать контакт с главой МИД Греции. Министр позвонил ему из Брюсселя, и в ходе разговора стороны обсудили положение христиан в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.

Глава Иерусалимского Патриархата отметил, что министр поделился разведывательными данными, в том числе документом, который, по его словам, принадлежит исламистам. В документе христиане упоминаются в негативном контексте, а также перечислены пять христианских храмов, которые могут стать потенциальными целями.

Позже, по словам Патриарха Феофила, стало известно, что среди указанных целей фигурирует и Патриарх Антиохийский Иоанн X, в чем нет ничего удивительного. Глава Антиохийского Патриархата, несмотря на угрозы, продолжает публично выступать в защиту христиан в Сирии и требует от нынешних сирийских властей защитить местных верующих. Очевидно, что исламистам не нравится принципиальная позиция Патриарха Иоанн, и они стремятся его убить.

Русская линия

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Сирийские исламисты объявили охоту на Антиохийского Патриарха Иоанна X
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