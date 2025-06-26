В УПЦ требуют признать незаконным указ Кабмина о начале проверок на связь церковных структур с Русской Православной Церковью…

24 июня 2025 года в Киевский окружной административный суд поступил иск Киевской митрополии Украинской Православной Церкви к Кабинету министров Украины. В качестве третьего лица представлена Госслужба по делам госэтнополитики, сообщает СПЖ.

Суть искового заявления в требовании признать противоправным постановление Кабмина от 9 мая 2025 г. № 543 «Об утверждении Порядка проведения исследования по вопросу наличия признаков аффилированности религиозной организации с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена».

На рассмотрение дела назначили судью Алену Кушнову. Она известна тенденциозным решением в иске Киевской Митрополии УПЦ и Почаевской лавры к Минкульту, в котором судья признала правомочным так называемый «Закон о переименовании». Этот закон требовал от структур УПЦ внести в свои Уставы упоминания о принадлежности к РПЦ.

17 мая 2025 года Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести сообщила о старте проверок относительно вопроса наличия признаков аффилированности Киевской митрополии с иностранной религиозной организацией, деятельность которой на Украине запрещена. В ГЭСС заявили, что исследование начинается 20 мая.

Основанием для проведения таких проверок в ведомстве называют утвержденное постановление Кабинета Министров Украины. Согласно постановлению № 543, ГЭСС получает полномочия проводить исследования религиозных организаций как по собственной инициативе, так и по обращениям органов власти, местного самоуправления, объединений граждан и других лиц.

Русская линия