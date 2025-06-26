Премьер-министр Армении Никола Пашинян фактически объявил настоящую войну Армянской апостольской церкви, инициировав антицерковную кампанию против армянского священноначалия. Более того, от травли и поношений последними словами он перешёл к аресту несогласных с ним священнослужителей и церковных меценатов.

Сначала по указанию Пашиняна был арестован глава компании «Ташир груп» Самвел Карапетян — ему предъявили обвинения в подготовке госпереворота после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне антицерковных нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными, сообщает РИА Новости.

Затем был арестован архиерей Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт и ряд клириков, которых также обвинили в попытке госпереворота. Данные действия Пашиняна вызвали негодование во многих странах мира. Причём в защиту Армянской церкви выступили даже православные.

Так, Телеграм-канал «Православная Молдова и мир» обратился к члену Альянса «Церковь против ксенофобии и дискриминации» и правозащитнику ООН архиепископу Бельцкому Маркеллу с просьбой прокомментировать ситуацию с давлением на Армянскую апостольскую церковь, и владыка призвал прекратить вмешательство властей Армении в церковные дела.

«Я как представитель Альянса „Церковь против ксенофобии и дискриминации“, а также как правозащитник, аккредитованный в ООН, считаю арест архиерея недопустимым. Также заявляю, что любое вмешательство светской власти в дела религиозных общин, религиозных организаций противоречит международному праву. Эти же законы, законы международного права запрещают подвергать представителей Церкви репрессиям и гонениям для достижения политических целей», — заявил молдавский архипастырь.

«Призываю международные правозащитные организации обратить внимание на несоблюдение прав верующих и священнослужителей Армянской апостольской церкви. Молюсь за владыку Баграта и призываю власти Армении не усугублять ситуацию. Я и мои коллеги будем следить за развитием ситуации и готовить соответствующие заявления в ООН», — отметил владыка Маркелл.

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