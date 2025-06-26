Монумент был установлен в Вологде в декабре 2024 года без всяких общественных слушаний и с явными нарушениями законодательства…

Прокуратура Вологодской области через суд потребовала демонтировать памятник Иосифу Сталину, который губернатор Георгий Филимонов открыл в Вологде в декабре. Разбирательство было назначено на 24 июня, но его отложили и назначили новое заседание 9 июля, сообщает «RTVI САМОЕ ВАЖНОЕ» со ссылкой на данные Областного арбитражного суда.

Из опубликованных судом документов по делу следует, что прокуратура требует признать недействительным контракт на создание памятника Сталину, который был заключен 18 сентября 2024 года между предпринимательницей из Подмосковья Екатериной Ложеницыной и государственным музеем-заповедником «Вологодская ссылка». Именно на его территории установили монумент в память о том, что будущий советский руководитель жил там в ссылке с декабря 1911 года по февраль 1912 года.

Надзорное ведомство также требует вернуть Ложеницыной монумент и взыскать с неё в пользу музея 10,5 млн рублей.

В качестве третьего лица к делу привлечено министерство культуры Вологодской области. На предварительном судебном заседании 29 мая представители музея «Вологодская ссылка» также попросили привлечь третьим лицом областное министерство финансов. Это ходатайство пока не рассмотрено судом.

В опубликованных документах не указано, с чем связано требование демонтировать памятник. Известно, что в октябре 2024 года, когда губернатор анонсировал его установку, объяснив это запросом общественности, жители написали петицию против установки монумента. Ко времени открытия памятника в декабре ее подписали 2,8 тысячи человек.

Жители также обратились к вице-губернатору Владимиру Осиповскому с предложением провести общественные слушания, но тот ответил, что такая процедура не требуется, поскольку памятник будет открыт только в часы работы музея. Активисты также обращались в различные инстанции с требованием проверить законность установки памятника, в том числе некоторые направили заявления в Генпрокуратуру.

Оказалось, что нарушения были, и теперь памятник должен быть демонтирован.

Русская линия