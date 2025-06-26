В этот день 1941 года — на пятый день Великой Отечественной войны — русский летчик Александр Спиридонович Маслов, пожертвовав своей жизнью, совершил огненный таран немецкой автоколонны.

Он родился 22 ноября 1907 года в селе Андреевском Московской губернии. Окончив 4 класса коломенской заводской школы и школу крестьянской молодежи, три года работал киномехаником в Коломне при отделе народного образования. В октябре 1929 года был призван в Красную армию, служил в 10-м Туркестанском стрелковом полку в Ленинграде. Отслужив положенный срок, Александр Маслов поступил в военно-теоретическую школу летчиков, вслед за которой окончил курсы командиров. Великую Отечественную войну летчик встретил командиром 3-й эскадрильи 207-го дальнебомбардировочного авиаполка 42-й авиадивизии дальнего действия Западного особого военного округа. Его авиаполк оказался одним из первых, который столкнулся с вторгнувшимся в наше Отечество неприятелем — Маслов принял участие в этой войне с первых ее часов. 26 июня 1941 г. во время бомбежки вражеской танковой колонны в районе Минска, самолет Маслова был подбит неприятелем. С пробитым бензобаком экипаж самолета принял решение бросить полыхающую пламенем машину на автоколонну противника, пожертвовав своими жизнями.

Однако подвиг капитана Маслова — один из первых в годы Отечественной войны, из-за возникшей путаницы оказался незаслуженно забытым. В спешке, советская пропаганда приписала этот первый таран вражеской техники сверстнику и однополчанину Маслова — командиру 4-й эскадрильи Николаю Францевичу Гастелло, также подбитому немцами и павшему смертью храбрых в том же бою.

Николай Гастелло родился 23 апреля 1907 г. в семье рабочего-белоруса (по другим данным — обрусевшего немца) Франца Гостыло. По окончании школы военных летчиков он участвовал в боях на р. Халхин-Гол и в Советско-финской войне 1939−40 гг. К началу Великой Отечественной войны капитан Гастелло служил в одном авиаполку с капитаном Масловым. В тот же день — 26 июня 1941 г. — его эскадрилья также бомбила неприятеля. Самолет Гастелло был сбит и весь его экипаж (лейтенанты А.А.Буденюк, Г. Н.Скоробогатый и старший сержант А.А.Калинин) погиб. По некоторым данным, Гастелло также пытался направить свою машину на неприятеля, но горящий самолет не сумел долететь до противника. Посмертно Гастелло был награжден званием Героя Советского Союза, а члены его экипажа — орденом Отечественной войны 1-й степени. Имя Николая Гастелло стало известно каждому советскому школьнику, а об Александре Маслове забыли. Ошибка вскрылась в брежневские времена, но о ней предпочли умолчать. Лишь 2 мая 2004 года справедливость была восстановлена — капитану А.С.Маслову было посмертно присвоено звание Героя России.

Русская линия