Проверки Росздравнадзора и других надзорных ведомств выявили многочисленные нарушения при проведении процедуры абортов, связанные с федеральным законодательством, заявила на ПМЭФ вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, сообщает РИА Новости.

«Конечно же, если медицинские учреждения имеют лицензию на оказание медицинских услуг, то необходимо выполнять все предусмотренные условия», — сказала Кузнецова, отметив, что это, к сожалению, далеко не всегда делается на практике.

В частности, она обратила внимание, что коммерческие учреждения нацелены на извлечение прибыли — это ни хорошо, ни плохо, это их основная функция, как и положено коммерческой организации. Таким образом, по словам вице-спикера, задачи в сфере народосбережения не являются для них ключевыми, как и исполнение соответствующих поручений президента или демографических программ региона, и главной задачей остаётся коммерческая прибыль, что прописано в уставе и является приоритетом для любой коммерческой организации, независимо от её специфики.

«Поэтому сегодня говорить о том, что можно выстроить систему профилактики абортов в коммерческом учреждении, теоретически возможно, но на практике это сделать достаточно сложно, потому что подобные меры будут противоречить основной цели, которую преследует коммерческая организация. Одновременно с этим мы видим, как эффективно работают государственные учреждения. В них не только психологи консультируют женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и обращающихся за советом и помощью, но и активно подключаются общественные организации», — добавила она.

Кузнецова рассказала, что сегодня в регионах России — с учётом задач, поставленных президентом, и высокой самоорганизации общественных организаций, занимающихся поддержкой семьи, — не так давно Минцифры поддержало инициативу с предложением информационно поддерживать организации, ориентированные на помощь семье. И, учитывая все эти факторы, а также грантовые механизмы поддержки (такие как Фонд президентских грантов и региональные программы), Анна Кузнецова уточнила, что сегодня вся система направлена на максимальное содействие социально значимым проектам некоммерческих организаций, создается целостная инфраструктура — от общественных инициатив до региональных мер поддержки, которые продолжают развиваться.

«Более того, около 40 регионов уже приняли решение предоставлять помощь без критериев нуждаемости — это абсолютно правильный подход, и его необходимо расширять. Таким образом, при всех этих условиях в государственных учреждениях формируются возможности для реальной поддержки в сложных ситуациях. Ценой здесь может быть жизнь ребенка, здоровье матери или благополучие семьи — поэтому нельзя недооценивать важность своевременного получения всех необходимых ресурсов», — подытожила Кузнецова.

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