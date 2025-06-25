Антиохийский Патриарх Иоанн: «Произошедшее в воскресный день — это настоящий геноцид. Я повторяю, это настоящий геноцид»

24 июня 2025 года в храме Святого Креста Дамаска Блаженнейший Патриарх Великой Антиохии и всего Востока Иоанн совершил чин отпевания православных христиан, убиенных во время воскресной Божественной литургии в храме в честь пророка Божия Илии, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

На богослужении присутствовали Мелькитский Патриарх Иосиф I и Сиро-Католический Патриарх Мар Игнатий III Юсеф.

За богослужением молились иерархи Антиохийской Православной Церкви: митрополит Тирский и Сидонский Илия, митрополит Хамасский Николай, митрополит Аккарский Василий, митрополит Латтакийский Афанасий, митрополит Алеппский Ефрем, митрополит Хомский Григорий, митрополит Хауранский Антоний; викарии Блаженнейшего Патриарха Антиохии и всего Востока: главный секретарь Священного Синода Антиохийского Патриархата епископ Селевкийский Роман, епископ Дарайский Моисей, епископ Сергиопольский Иоанн, епископ Ларисский Моисей, епископ Иерапольский Арсений, представитель Русской Православной Церкви архимандрит Филипп, духовенство приходов Дамаска и других городов Сирии.

Также присутствовали архиепископ Дамаска Армянской Апостольской Церкви Армаш Налбандян; иерархи Сиро-Яковитской, Мелькитской и Армянской Апостольской Церквей. В числе присутствовавших — министр социальных дел и труда Сирии Хина Кабват, министр просвещения Сирии Назир аль-Кадири, Чрезвычайный и Полномочный посол Греции в Сирии Эммануель Какавелакис, глава сирийского отделения ИППО Мишель Эль-Тали, родственники убиенных, многочисленные прихожане приходов Антиохийской Православной Церкви.

После окончания отпевания Блаженнейший Патриарх Иоанн обратился к духовенству и молящимся: «Я отложил своё заранее подготовленное слово, потому что здесь лежащие во гробах тела наших возлюбленных убиенных мучеников вынуждают меня обратиться к вам со словом экспромтом».

В первую очередь Предстоятель Антиохийской Церкви выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших и раненых: «Прошу Господа Иисуса Христа защитить вас Своей Божественной десницей, благословить вас, укрепить и даровать вам терпение и утешение».

Затем Его Блаженство обратился к прихожанам храма святого пророка Божия Илии в Дувейле, где произошла эта трагедия, и ко всем гражданам Сирии:

«Я обращаюсь к каждому сирийцу, мусульманину, христианину, проживающему в сирийской стране, потому что произошедшее событие не было единичным инцидентом, индивидуальным актом или нападением на конкретного человека или семью. Это нападение на каждого сирийца и на всю Сирию. Это нападение на христианскую общину. Поэтому я обращаюсь ко всем, моля Господа Бога утешить сердца, укрепить нас и сделать нас стойкими в нашей вере, в нашей Церкви и в нашей стране».

«Сейчас перед нами не все тела погибших, потому что некоторые семьи забрали своих усопших родных и похоронили их сами. Жертвами этого кровавого события стали 22 мученика, более 50 человек получили ранения, — продолжил свою речь Предстоятель. — Вчера после молитвы в храме мы посетили раненых и пострадавших в больницах. Мы не забываем о них и горячо молимся, чтобы Господь даровал им исцеление силой Своего Святого Креста».

«Произошедшее в воскресный день — это настоящий геноцид. Я повторяю, это настоящий геноцид. Это нападение на граждан сирийской страны, которая дорога нашему сердцу. Нападение на каждого сирийца», — заявил глава Антиохийской Церкви.

В своей речи Патриарх Иоанн обратился к президенту Сирии Ахмеду аш-Шараа: «Мы не позволим такому отвратительному преступлению стать причиной разжигания межнациональной или межрелигиозной розни, не дай Господь. Мы стремимся к национальному единству со всеми сирийцами, мусульманами и христианами. В этой прекрасной стране мы живём и сосуществуем как одна семья многие столетия».

Погибших в этом теракте Патриарх назвал мучениками. «Они мученики, они сподобились такой мученической кончины. И я осмелюсь сказать, мои друзья, что они мученики религии и нации», — свидетельствовал Предстоятель Антиохийской Церкви, призвав правительство страны найти виновников теракта и в дальнейшем обеспечить безопасность всех граждан.

«Возносим молитвы за наших мучеников, наших раненых и их семьи. Молимся за нашу страну и за весь мир. Молимся, чтобы Сирия будущего стала той „Сирией“, о которой мечтает каждый сириец. <…> Возносим наши молитвы за наших мучеников, и просим их молитв оттуда, где они озарены Божественным сиянием вечной славы Господней», — завершил свою речь Патриарх Иоанн.

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