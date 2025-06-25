В день памяти Георгиевского кавалера в Свято-Вознесенском кафедральном войсковом соборе, где в 1918 году отпевали генерала, прошла панихида…

25 июня 2025 года, в очередную годовщину со дня трагической гибели Генерального штаба генерал-лейтенанта Сергея Маркова, погибшего у станции Шаблиевская в самом начале 2-го Кубанского похода Добровольческой армии в 1918 году, в Свято-Вознесенском кафедральном войсковом соборе Новочеркасска состоялось мемориальные торжества.

Именно в кафедральном соборе Новочеркасска отпевали генерала Маркова, а потому местное духовенство регулярно молится о Георгиевском кавалере, отдавшем свою жизнь за «единую и неделимую Россию».

Божественную литургию в этот день возглавил настоятель собора, войсковой священник Всевеликого войска Донского протоиерей Георгий Сморкалов. Сослужил отцу Георгию штатный клирик собора иерей Сергий Задикян.

Поле Литургии в Покровском нижнем приделе, в Атаманской усыпальнице героев Дона, где находится киот с иконой святого преподобного Сергия Радонежского — Небесного покровителя генерала Маркова и где в его честь весит памятная бронзовая доска с навершием в виде Георгиевского креста, была отсужена сугубая панихида.

С.Л. Марков, потомственны военный, Георгиевский кавалер. Он обладал редкими талантами, сочетая в себе способности опытного штабного работника, интересного, знающего преподавателя и превосходного боевого командира, способного повести за собой подчиненных. Блестящий по отзывам учеников преподаватель при этом не ограничивался лекциями, — его перу принадлежит несколько обративших на себя внимания статей, книг и ряд учебников для военных училищ. В конце 1917 — начале 1918 года, после развала прихода к власти большевиков, Марков прибыл на Дон, став одним из организаторов Белого движения на Юге России.

К 90-й годовщине со дня гибели генерала С.Л.Маркова была выпущена первая партия календаря «Белые Воины» на 2009 год, подготовленного к 240-й годовщине учреждения ордена Святого Победоносца и Великомученика Георгия.

В 2002 году стараниями информационного агентства «Белые воины» в Свято-Вознесенском соборе Новочеркасска был установлен памятный киот с иконой преподобного Сергия Радонежского — небесного покровителя генерала С.Л.Маркова, а в 2003 году, в г. Сальске Ростовской области торжественно открыт памятник генералу, ставший первым в России памятником участнику Белого движения.

8 октября 2022 года, в день праздника преподобного Сергия Радонежского и полкового праздника офицерского генерала Маркова полка, в Покровском нижнем приделе кафедрального Свято-Вознесенского собора Новочеркасска, в усыпальнице атаманов и героев Дона, была установлена и освящена мемориальная бронзовая доска с навершием в виде Георгиевского креста работы народного художника России Владимира Суровцева и его сына Даниила Суровцева.

Генералу С.Л.Маркову была посвящена первая книга военно-исторической серии «Белые воины».

Русская линия