Митрополит Черновицкий Мелетий: «Здесь были священники „ПЦУ“ вместе с этими захватчиками, рейдерами и преступниками. Они были здесь. Поэтому „ПЦУ“ будет сложно откреститься»

22 июня митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий обратился с проповедью к прихожанам Свято-Духовского кафедрального собора Украинской Православной Церкви в Черновцах. В своём слове архиерей прокомментировал события 17 июня, когда представители «ПЦУ» попытались захватить храм. Видео с проповедью было опубликовано ресурсом «Первый Казацкий», сообщает портал Raskolam.net.

По словам архиерея, группа боевиков действовала вопреки и с нарушением как церковных, так и человеческих и государственных законов и правил. «Они пытались совершить беззаконие, беспорядок. Пытались, пренебрегая законами Украины, Божьими законами, законами порядочности и человечности, сделать так, чтобы здесь прекратилась православная молитва», — отметил владыка.

Митрополит Мелетий подчеркнул, что верующие отстояли святыню, проявив верность Церкви. «Мы показали, что Буковина — это православная земля. Мы показали, что наши люди любят храм Божий. Любят Церковь».

Владыка сообщил, что во время попытки захвата были зафиксированы случаи грубого надругательства над святыней — в частности, справление естественных нужд за алтарём, а также кража денег и части церковной утвари. Некоторые эпизоды, по словам архиерея, были настолько возмутительными, что он просил не озвучивать их публично.

Митрополит Мелетий также опроверг заявления «ПЦУ» о непричастности к захвату, указав на присутствие «клириков ПЦУ» среди захватчиков, зафиксированное на видеокамерах. «Здесь были священники „ПЦУ“ вместе с этими захватчиками, рейдерами и преступниками. Они были здесь. И мы это видим на камерах. Поэтому „ПЦУ“ будет сложно откреститься».

Архиерей отметил, что эти события стали испытанием как для УПЦ, так и для представителей ПЦУ и полиции. Он поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые впоследствии подходили к нему с извинениями.

Отдельно митрополит Мелетий опроверг информацию о том, что его избили полицейские. По его словам, нападение совершил один из боевиков «ПЦУ», а полицейский, наоборот, пытался помочь ему подняться после ударов.

Русская линия