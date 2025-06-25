Обитель в Ровенской области Украины, которая по своему статусу напрямую подчиняется Святейшему Патриарху Кириллу, пережила уже не один обыск и различные провокации…

24 июня 2025 года сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в Свято-Троицком женском монастыре в Корце Ровенской области, обители, которая подчиняется непосредственно Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. СБУ сопровождал отряд Национальной гвардии Украины в составе 30 автоматчиков, сообщает СПЖ со ссылкой на Телеграм-канал «Перший козацький».

Силовики проверили документы насельниц, а также провели досмотр их личных телефонов и компьютеров. Также обыскали библиотеки, изъяли несколько книг «на проверку», спрашивали об оружии, не хранят ли его где-нибудь монахини, а также вели «интересные вежливые беседы», в которых рекомендовали монашествующим перейти под омофор к «какой-то другой Поместной Церкви» — Константинопольской, Польской и т. д.

«Не то, чтобы они обещали, что это обезопасит монастырь от дальнейших обысков, но это как-то именно читалось. Интересно, что среди предложений вариантов перехода было даже УПЦ, которую власть пытается запретить», — передал собеседник «Першого козацького».

Журналисты объясняют, что монастырь является ставропигиальным и формально напрямую подчиняется Патриарху Кириллу. «Звучит серьёзно, а фактически обитель — община украинских монахинь и рабочих, которая живёт изолированной самостоятельной жизнью и не имеет связи с Патриархией с начала полномасштабной войны».

После этого СБУ и Нацгвардия покинула монастырь, забрав с собой одного трудника в ТЦК. Как оказалось позже, он отец четверых детей, так что принудительно мобилизовать его не имеют права.

Отметим, что обыски в Корецком монастыре проходят не впервые. В ноябре 2022 года сотрудники СБУ проверяли паспорта монахинь, телефоны и всюду искали «следы поддержки российской агрессии», однако ничего не смогли обнаружить. Также в ноябре 2022 года в Корецкий монастырь подбросили листовки с «проповедями» Святейшего Патриарха Кирилла.

Русская линия