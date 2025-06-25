24 июня 2025 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, сообщает официальный сайт Следственного комитета.

В ходе общения обсуждались актуальные темы, затрагивающие российское общество. В их числе формирование морально-нравственных ценностей молодого поколения, вопросы жизни в условиях многонационального и многоконфессионального Российского государства, а также отдельные аспекты, связанные с миграционной политикой.

Глава СК России ещё раз выразил глубокую благодарность Святейшему Патриарху за заботу и поддержку сотрудников ведомства. Ранее статус главного храма Следственного комитета России был присвоен храму великомученика Никиты в Старой Басманной слободе города Москвы.

В завершение встречи глава Следственного комитета вручил Предстоятелю Русской Православной Церкви ведомственную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

Отметим, что позиции Русской Православной Церкви и Следственного комитета во многом схожи в вопросе миграционной политики России — и Святейший Патриарх Кирилл, и Александр Бастрыкин неоднократно выступали за серьёзное ужесточение условий пребывания мигрантов в нашей стране.

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