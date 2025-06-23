Состоялось пленарное заседание Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, на котором были озвучены приоритеты работы православных экспертов…

20 июня 2025 года в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялось пленарное заседание Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства в расширенном составе с участием членов и экспертов Комиссии, сообщает Патриархия.Ru.

С приветственным словом и основным докладом выступил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов. Он рассказал собравшимся о деятельности Патриаршей комиссии, а также представил отчет о проделанной работе за первое полугодие 2025 года. Особое внимание было уделено реализации Патриарших инициатив — совершенствованию законодательства в сфере семейно-демографической политики депутатами Государственной Думы.

Иерей Феодор Лукьянов отметил, что по благословению Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриаршая комиссия осуществляет работу в составе Советов, групп и комитетов при различных ведомствах. «Это позволяет оперативно реагировать, своевременно информировать православную общественность, Предстоятеля Русской Православной Церкви о судьбоносных событиях и самым активным образом участвовать в принятии решений по различным вопросам», — отметил иерей Феодор Лукьянов.

Основной частью работы Комиссии иерей Феодор Лукьянов назвал защиту жизни ребенка до рождения, снижение количества абортов. Он привел слова Святейшего Патриарха Кирилла: «К сожалению, число абортов в стране по-прежнему остаётся высоким. Слава Богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов».

Председатель Патриаршей комиссии рассказал о ходе реализации мероприятий дорожной карты, утвержденной Святейшим Патриархом с перечнем более 50 решений и подлежащих изменению и дополнению нормативно-правовых актов для снижения количества абортов.

«Дискуссия о запрете абортов уже стала резонансной темой в обществе, запущен процесс массового добровольного отказа клиник от производства абортов. Проводятся мероприятия по прекращению абортов в медицинских организациях частной формы собственности в 87 субъектах. Всего 702 частных клиники отказались от лицензии на проведение абортов», — рассказал иерей Феодор Лукьянов.

Участникам заседания были представлены брошюры «Обращение деятелей науки к медицинскому сообществу», которые были направлены в более чем семьсот клиник страны, переданы руководителям лично в руки с призывом отказаться от производства абортов.

«Это направление одно из важнейших сегодня, мы его доведем до конца. Не один акушер-гинеколог в нашей стране не будет оставлен без призыва», — заверил собравшихся иерей Феодор Лукьянов.

В ходе заседания собравшиеся обсудили проект Плана работы Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства на второе полугодие 2025 года. Выступили и озвучили свои предложения члены Патриаршей комиссии: заместительница председателя Правительства Челябинской области Маргарита Павлова; заслуженный юрист России, адвокат, телеведущий, писатель Павел Астахов; первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по культуре, член Межфракционной рабочей группы Государственной Думы ФС РФ по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей Дмитрий Певцов; заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по промышленности и торговле, член Межфракционной рабочей группы Государственной Думы ФС РФ по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей Александр Спиридонов; глава Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Екатерина Ларина; директор Департамента демографической и семейной политики Министерства труда и социальной защиты России Андрей Галкин, и др.

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