США вслед за Израилем вступили в войну против Ирана…

На Ближнем Востоке происходят события, которые должны были бы стать поводом для комментариев всех видных христианских богословов. Но, увы, этого не происходит. Причина этого кроется, по всей видимости, в том, что реальных богословов в современном мире просто не осталось. Все занимаются изучением ересей и учений давно минувших дней, а как понимать христианам происходящее на Святой Земле, никто не знает.

Что же нам известно на сегодняшний день? В ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. Взаимные удары продолжаются и поныне. Причём первоначально очень успешная операция евреев против персов начала скатываться к затяжному конфликту, на что Израиль явно не рассчитывал.

И вот спустя девять дней после эскалации в войну вступили США, которые в ночь на 22 июня атаковали три ядерных объекта Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Случилось это в самую годовщину начала Великой Отечественной войны и нападения гитлеровской Германии на СССР. А такие совпадения не могут не настораживать. Ещё одна мировая война с непредсказуемыми последствиями замаячила на горизонте.

В ответ из Ирана в адрес американцев посыпались проклятья, но применять военную силу против США персы пока не стали. Вместе с тем они озвучили старые угрозы перекрыть Ормузский пролив, по которому проходит 20% торгового оборота нефти на планете. Тем временем, Китай, Россия и Пакистан выступили с антиамериканской резолюцией в Совбезе ООН.

Ситуация остаётся крайне напряжённой, и пока никто не знает, чем всё это закончится.

Возможные последствия после атаки США довольно кратко и ёмко описал Дмитрий Медведев в своём Телеграм-канале:

«Чего добились американцы своим ночным ударом по трём точкам в Иране?

1. Критическая инфраструктура ядерного цикла, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно.

2. Обогащение ядерных материалов, а теперь можно прямо сказать — и будущее производство ЯО — будет продолжено.

3. Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект.

4. Израиль под ударом, гремят взрывы, люди в панике.

5. США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции.

6. Политический режим Ирана сохранён, причём с высокой степенью вероятности он стал сильнее.

7. Народ консолидируется вокруг духовного руководства, причём даже тот, который ему не симпатизировал.

8. Трамп, пришедший как президент-миротворец, начал новую войну для США.

9. Абсолютное большинство стран мира против действий Израиля и США.

10. С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент!"

Русская линия