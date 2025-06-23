22 июня 2025 года, в День памяти и скорби — 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок от Русской Православной Церкви к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля, сообщает Патриархия.Ru.

После возложения венка, минуты молчания и исполнения военным оркестром Гимна России Святейший Патриарх, иерархи, духовенство и монашествующие Русской Православной Церкви возгласили «Вечную память» «вождем и воином, за веру и Отечество наше жизнь свою положившим».

Затем состоялся марш роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Святейший Владыка обратился со словом к воинам России:

«Приветствую всех вас, братья! Всех, кто принял присягу, кто отождествил свои личные интересы с интересами Родины и кто обязался, в том числе, защищая Родину, и жизнь свою положить.

Нет ничего большего пред Богом, нет больше той любви, говорит Господь, как если кто душу свою положит за други своя — то есть за близких своих, за народ свой (см. Ин. 15:13). Это высочайшее достижение человеческого духа — когда человек отдает жизнь за Родину, за народ свой. А ведь каждый, кто принимает присягу, обязуется поступать именно так. На этом основывается особое уважение и любовь нашего народа к Вооруженным силам. Так было всегда — и в дореволюционное время, и в советское время, и сейчас. Вооруженные силы — это часть нашего народа, которая всегда окружалась особым уважением и любовью.

Всем вам желаю успехов в службе, и чтобы ваша верность присяге никогда не поставляла вас перед лицом смерти. Если же такое произойдет, то никто из вас не должен даже дрогнуть, потому что таков путь воина — защитника Отечества. Но всем вам желаю избежать того, что могло бы повредить вашей жизни и вашему здоровью. Пусть Господь хранит вас, укрепляет ваш дух и помогает сознавать, насколько важен тот путь служения Родине, который вы избрали".

Предстоятель Русской Православной Церкви также обратился к иерархам, духовенству и монашествующим:

«Дорогие владыки, отцы, матушки игумении!

Любящие свою Родину всегда надеются на Вооруженные силы, потому что в тяжелый момент те могут их защитить. Вот так же и народ наш надеется на Церковь, которая сможет его защитить. Не военной, не физической силой, но опираясь на ценности, без которых не может развиваться и просто существовать наше Отечество.

Мы с вами — защитники этого незримого фронта, который обеспечивает национальное самосознание, а значит, чувство патриотизма и подлинную независимость нашей страны. Поэтому каждый должен сознавать себя воином. А что это означает? Очень многое. Во-первых, дисциплина — конечно, у нас не такая, как в армии, но всё-таки. Во-вторых, готовность служить не за страх, а за совесть, не за материальное вознаграждение, а по призванию. И, наконец, мы должны никогда не жалеть живота своего — вот это самое главное.

Священник, который заботится о себе, о своем благополучии, о здоровье, непременно заболеет. Говорю вам от опыта, знаю, как всё происходит. А тот, кто не жалеет жизни своей, чаще всего не болеет и долго живет. Поэтому всех вас хочу еще и еще раз призвать к этому. Ведь вы тоже воины, вы тоже защитники Отечества на самом важном, на самом сложном рубеже — на рубеже духовном, том самом рубеже, на котором и возникают либо добрые, либо дурные мысли, приводящие либо к добрым, либо к дурным последствиям.

Помощи Божией всем вам желаю и благодарю за ваши труды. Очень ценю, как московское духовенство осуществляет сегодня все то, что повелевает Священноначалие, к чему призывает Патриарх. Дай Бог, чтобы и дальше было так, чтобы град Москва оставался примером духовной жизни и организации церковного бытия в нашем Отечестве".

Русская линия