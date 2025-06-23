22 июля 2025 года во время воскресного богослужения в храме Антиохийского Патриархата в честь святого пророка Божьего Илии в Дамаске, был совершён кровавый теракт, в результате которого погибли 22 человека. Исламист ворвался в храм, открыл огонь по людям, а после стрельбы подорвал себя взрывным устройством, прикреплённым к его телу, сообщает Телеграм-канал портала Raskolam.net.

В то же время, как сообщает Телеграм-канал Центра «Хризма» со ссылкой на арабские ресурсы, атакам исламистов подвергся также мелькитский монастырь Дейр Ибрагим аль-Халиль рядом с Дамаском и несколько церквей в городах Хомс и Хама. На заборе храма святого Ильи в городе Кафр-Бухум провинции Хама исламисты написали угрозы «вы — следующие».

Многие политики и религиозные лидеры осудили теракт и выразили соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Предстоятель Русской Православной Церкви также направил свои соболезнования антиохийским христианам.

«С болью в сердце узнал о террористическом акте в храме пророка Божия Илии в Дамаске, о гибели и ранении множества невинных людей. Жертвами этого кровавого злодеяния по наущению врага рода человеческого стали мирные жители — православные верующие, молившиеся в воскресный день в храме Божием. Кровь христиан вновь пролилась на улицах древнего Дамаска, — говорится в послании Святейшего Патриарха Кирилла в адрес Антиохийского Патриарха Иоанна.

От имени Русской Православной Церкви и от себя лично приношу искренние и глубокие соболезнования Вам и всей Полноте Антиохийской Церкви-мученицы. Выражаю надежду, что будут предприняты все возможные усилия для того, чтобы организаторы этого преступного деяния не ушли от ответственности.

Бог мира и Отец щедрот да упокоит в обителях небесных убиенных рабов Своих, да дарует исцеление раненым и да утешит всех скорбящих".

Русская линия