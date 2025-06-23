Известный русский путешественник отправится в августе сего года на Камчатку, а в 2026 году — в Антарктику…

В 2026 году известный путешественник и священник Феодор Конюхов планирует отправиться в Антарктику, чтобы поднять российский флаг на острове Ливингстон, который в XIX веке первые русские мореплаватели назвали этот остров Смоленском, сообщает Форма.Ru.

Своими планами на ближайшие два года отец Феодор поделился на празднике в честь Дня России, который 12 июня 2025 года прошёл в его деревне в Заокском районе Тульской области, сообщили в Фонде Архангела Михаила, который организовал пресс-тур.

Как рассказал отец Феодор, в августе этого года он отправится на Камчатку, а в 2026 году — в Антарктику.

«Наша история — не только в книгах, но и в географии», — сказал отец Феодор, делясь своими ближайшими планами.

Остров Ливингстон — второй по площади остров архипелага Южные Шетландские острова в Антарктике. Он был открыт английским мореплавателем Уильямом Смитом в 1819 году, однако его южное побережье впервые картографировала в 1821 году первая русская антарктическая экспедиция Фаддея Беллинсгаузена. Тогда же русские путешественники назвали этот остров Смоленском — в честь Смоленского сражения во время Отечественной войны 1812 года. Современное название остров, предположительно, получил в честь капитана Эндрю Ливингстона.

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