Пока европейские лидеры заняты противостоянием с Россией, Администрация Дональда Трампа вынашивает планы по взятию под свой полный контроль всех наиболее значимых поставок газа и энергоресурсов в Евросоюз, чтобы неплохо заработать и упрочить зависимость европейцев от США. Об этом свидетельствуют сообщения о том, что американский финансист Стивен Линч оплатил долги оператора газопровода «Северный поток — 2». Есть информация, что в настоящее время уже запущены процедуры по приобретению газопровода в американскую собственность, передаёт телеканал «Царьград».

Передача газопровода США позволит российскому газу поступать в Европу через упомянутый трубопровод, превращаясь по дороге в газ «американский». Конечно, голубое топливо, поступающее в Европу по «американскому» «Северному потоку», будет заметно дороже российского. Но так американцы смогут компенсировать те затраты на НАТО, которые они несут, а Трамп этого и добивается.

За энергетическую и военную безопасность, как говорят на Западе, надо платить. Тем более что вместо тоталитарного газа Европа теперь получит газ демократический. И всё это — из одной и той же трубы. По одному и тому же маршруту. С одних и тех же месторождений, отмечает телеканал.

Таким образом, США устанавливают монополию на газоснабжение Европейского союза. Газовая труба, идущая в ЕС через Украину, также уже фактически под контролем Вашингтона, а потому европейцам деваться некуда. Дело за малым — США осталось только договориться с Россией, а потому в настоящее время между Москвой и Вашингтоном идут активные «торги» по условиям всеобъемлющей сделки. Не случайно Трамп и Путин начали регулярно созваниваться по телефону. Если такую сделку удастся заключить, военные действия на Донбассе вскоре могут прекратиться. При этом в каких границах останется Украина, вопрос открытый.

Русская линия