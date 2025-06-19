19 июня 2025 года в конференц-зале Государственного научно-исследовательского института реставрации в Москве состоится презентация книги «Фельдмаршал Гурко», авторами-составителями которого стали секретарь Историко-документального департамента МИД России, кандидат исторических наук Надежда Воробьева, главный специалист Российского государственного военного архива, кандидат исторических наук Светлана Шилова, вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев.

Издание посвящено выдающемуся военному и государственному деятелю, герою Русско-турецкой войны 1877−1878 годов, национальному герою Болгарии генерал-фельдмаршалу Иосифу Владимировичу Гурко и было опубликовано в 2024 году при поддержке Скобелевского комитета, Фонда «История Отечества» и Фонда «Наследие Империи».

Представленное в книге научное биографическое исследование воссоздает жизненный путь генерала, связанный с освобождением Болгарии от пятивекового османского ига и деятельностью на посту генерал-губернатора Санкт-Петербурга, Одессы и Варшавы.

Исследование опирается на широкий круг архивных документов, в том числе зарубежных. Среди них — впервые представленный российскому читателю дневник графа А.А. Орлова — адъютанта главнокомандующего Дунайской армией, который он вел в январе-феврале 1878 года о трудностях переговоров с турками, встречах с генералами И.В. Гурко и М.Д. Скобелевым и др. Особое место в повествовании занимают очерки о сыновьях И.В. Гурко, также внесших значительный вклад в укрепление российской государственности.

Мероприятие проводится в целях укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, укрепления российской гражданской идентичности, патриотического воспитания, защиты исторической правды и противодействия фальсификации истории.

Презентация состоится 19 июня 2025 года в 18:00 по адресу: г. Москва, ул. Гастелло, д. 44, стр 1., конференц-зал ГОСНИИР.

Вход по предварительной регистрации.

Для дистанционного участия необходимо зарегистрироваться на платформе Таймпад: https://gosniir.timepad.ru/event/3 413 716

За час до начала презентации на электронную почту, указанную при регистрации придёт электронная ссылка на трансляцию мероприятия.

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