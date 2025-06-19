Митрополит Пафосский Тихик: Решение Синода Кипрской Церкви о моём смещении с кафедры было принято с грубыми нарушением канонов и церковного устава

Митрополит Пафосский Тихик подал апелляцию в адрес Константинопольского Патриарха Варфоломея, оспаривая решение Синода Кипрской Архиепископии от 22 мая 2025 года, которым он был признан утратившим свою кафедру, сообщает СПЖ, публикуя фрагменты из официальной жалобы иерарха.

Апелляция основана на статье 81 Устава Кипрской Церкви и указывает, что при рассмотрении обвинений против митрополита были грубо нарушены не только канонические нормы, но и элементарные принципы справедливого судебного разбирательства, принятые в правовых государствах.

По имеющимся данным, текст апелляции был направлен всем иерархам Кипрской Православной Церкви. Многие из тех, кто ранее поддержал отстранение митрополита Тихика, теперь, как сообщается, испытывают сомнения и сожаление по поводу принятого решения и самой процедуры.

В жалобе особо подчёркивается, что никакой канонической или следственной процедуры до судебного заседания проведено не было, как того требует Устав Церкви Кипра. Митрополит Тихик заявляет, что:

— не была создана следственная комиссия;

— не был назначен следователь;

— не проводилась основательная проверка предъявленных обвинений;

— не были заслушаны свидетели обвинения и защиты;

— не составлялось обвинительное заключение;

— ему не предоставлялись документы дела;

— он не был надлежащим образом извещён и вызван на заседание;

— ему не была официально предъявлена защита и предоставлена возможность высказаться.

Более того, по словам митрополита Тихика, на заседании 22 мая он был осуждён без предъявленного обвинения, что грубо противоречит как Уставу Церкви, так и базовым стандартам справедливости.

«Процедура, по которой меня сместили с кафедры Пафосской митрополии, не имеет ничего общего с „праведным судом“, о котором говорит Закон Моисея (Втор. 16:18) и который требует современный правовой порядок (ст. 6 ЕКПЧ). Она скорее напоминает издевательскую древнегреческую пословицу — „судить по-скифски и по-самосатски“..», — сказано в документе.

Митрополит Тихик подчёркивает, что право на справедливое судебное разбирательство — это не жест доброй воли судящих, а фундаментальное право человека, признанное всем цивилизованным миром.

Теперь Патриарх Варфоломей должен дать ответ: может ли столь суровое решение, принятое с нарушением всех канонических и юридических норм, быть признано действительным и иметь тяжёлые последствия для жизни митрополии? И вправе ли Архиепископ и временное большинство в Синоде игнорировать Устав Церкви и священные каноны?

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