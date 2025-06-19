В группе бандитов, совершивших попытку жесткого силового захвата Свято-Духовского кафедрального собора Черновицкой епархии Украинской Православной Церкви, идентифицировали прямого родственника главы «ПЦУ» Епифания Думенко — его родного дядю Ивана Чокалюка. Чокалюк, будучи «капелланом», одним из первых проник внутрь хозяйственных помещений Свято-Духовского собора, в то время, как нападавшие избивали священников УПЦ, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на Черновицко-Буковинскую епархию УПЦ.

17 июня 2025 года в Черновцах произошла попытка насильственного захвата кафедрального Свято-Духовского собора. По сообщениям верующих и представителей Черновицко-Буковинской епархии, около 50 человек в балаклавах и спортивной одежде заблокировали все входы в храм. Очевидцы сообщают, что нападавшие применяли силу к верующим, жестоко избили священников, а также использовали слезоточивый газ.

«Иван Чокалюк — непосредственный исполнитель кровавого штурма Свято-Духовского кафедрального собора 17 июня 2025 года. На нём ответственность за кровопролитие и ограбление алтаря собора. Отчитывается перед киевским руководством ПЦУ. В группе боевиков — одним из первых начал хозяйничать в соборе. Бандит Иван — родной дядя выдающегося украинского политика Епифания Думенко. На Буковине он считается ушами и глазами Епифания. По совместительству — священник ПЦУ в Мамаевцах, администратор Черновицкой епархии ПЦУ, капеллан на государственной зарплате», — отмечается в сообщении Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

Кроме того, в нападении на собор принял участие ещё один «служитель культа» Василий Каприян — клирик кафедрального храма «ПЦУ» в Черновцах. Его, вместе с Чокалюком, зафиксировали камеры видеонаблюдения. В отличие от своего «старшего товарища», Каприян был одет «по гражданке». Видимо думал, что это ему поможет остаться незамеченным.

В настоящее время также стало понятно, почему бездействовала украинская полиция. Дело в том, что бандитами непосредственно руководил заместитель начальника национальной полиции Черновцов.

Русская линия