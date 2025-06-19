18 июня 2025 года парламент Эстонии принял обновленную версию поправок к закону «О церквях и приходах», так как первоначальный вариант был возвращён президентом Эстонии Аларом Карисом в парламент с предложением привести законопроект в соответствие с Конституцией. Президент указал на непропорциональность ограничений свободы вероисповедания и свободы объединений, отметив, что «..нельзя вводить неясные и чрезмерные запреты, которые затрагивают саму суть свободы вероисповедания и объединений и не являются необходимыми в демократическом обществе..», сообщает официальный сайт ЭПХЦ.

В связи с этим в Эстонской Православной Христианской Церкви с сожалением констатировали, что «принятая версия законопроекта содержит лишь частичные изменения, не устраняя основных противоречий с Конституцией». «Закон по-прежнему предусматривает вмешательство во внутреннюю жизнь религиозных организаций, ставя их перед необходимостью принятия решений, которые могут противоречить совести и каноническому праву», — говорится официальном сообщении.

По мнению священноначалия Эстонской Православной Христианской Церкви, «представление президенту версии закона с ограниченными изменениями, не затрагивающими именно те, противоречащие Конституции положения, которые послужили причиной его первоначального отклонения, не в полной мере учитывает замечания президента и вызывает обеспокоенность относительно соблюдения конституционных принципов». «Аргументация, представленная в ходе обсуждения изменения закона в Рийгикогу, с нашей точки зрения, недостаточно отвечает на поднятые вопросы о соответствии измененного закона Конституции ЭР, что может свидетельствовать о том, что правовые основы и международные стандарты защиты религиозных свобод не получили должного внимания в процессе законотворчества».

В связи с этим Эстонская Православная Христианская Церковь выразила надежду на то, что «президент Эстонии как гарант Конституции примет взвешенное решение», и пожелала «господину Алару Карису крепости духа и мудрости в дальнейшем отстаивании правовых основ нашего государства».

Что же касается предложений главы Эстонской Апостольской Православной Церкви митрополита Стефана к верующим и духовенству ЭПХЦ перейти в Константинопольский Патриархат, то в Эстонской Церкви указали, что данный вопрос «не может обсуждаться под давлением внешних обстоятельств или в условиях правовой неопределенности». «Каноническое общение и церковная принадлежность являются вопросами глубокой духовной важности, которые должны решаться исходя из церковных традиций и канонического права, а не под влиянием политических процессов», — говорится в сообщении ЭПХЦ.

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