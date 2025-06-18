16−18 июня 2025 года состоялся визит архиепископа Бельцкого Маркелла в Женеву, где проходит 59 сессия Совета по правам человека ООН. В ходе её работы иерарху была предоставлена возможность лично свидетельствовать в ООН о попытках отмены прав Православной Церкви Молдовы на здания храмов, которые ранее были переданы Церкви государством, о нарушениях прав паломников на свободу передвижения, а также случаях дискриминации и предоставления государственными органами незаконных преимуществ «Бессарабской митрополии» Румынской Православной Церкви, сообщает Телеграм-канал «Православная Молдова и мир».

Архиепископ Маркелл выразил надежду на то, что власти Молдовы исправят свою политику по отношению к верующим ПЦМ и не будут проявлять дискриминационного отношения к Церкви.

При этом отмечается, что, по рекомендации адвокатов Правозащитного альянса «Церковь против ксенофобии и дискриминации», юридическая работа на национальном уровне Молдовы будет усилена, в частности — в ближайшее время будет организована подача пакета жалоб от имени верующих, которые пострадали от проявления дискриминации со стороны властей в ходе досмотров на границах «вне разумных сроков проверки», в том числе с применением к паломникам необоснованных штрафов за «электоральную коррупцию».

Владыка Маркелл является членом Правозащитного альянса и имеет постоянную аккредитацию при штаб-квартире ООН в Женеве (с правом устных выступлений в ходе мероприятий ООН и подачи письменных заявлений от имени правозащитных организаций — членов Альянса). Также архипастырь получил статус правозащитника ООН.

В связи с этим работа по мониторингу соблюдения прав православных христиан Молдовы будет продолжена и в ходе осенней 60-й сессии Совета по правам человека ООН, а также — в системе специальных процедур ООН, в том числе в формате индивидуальных жалоб лиц, пострадавших от правонарушений со стороны государства. При необходимости правозащитные действия будут выполнены в Европарламенте, комитетах и комиссиях Евросоюза, Комиссии США по религиозной свободе, других международных структурах.

Русская линия