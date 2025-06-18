17 июня 2025 года, после многочасового противостояния, верующие Украинской Православной Церкви отстояли Свято-Духовский кафедральный собор Черновицкой епархии от захвата радикалами, связанными с «ПЦУ», сообщает СПЖ.

По свидетельствам очевидцев, около 50 агрессивно настроенных рейдеров ворвались на территорию храма, применяя силу к священнослужителям и прихожанам. В результате нападения несколько человек получили тяжелые травмы. Некоторых из них — госпитализировали.

Захватчики перекрыли все входы в храм и атаковали каждого, кто пытался приблизиться к святыне. По словам местных верующих, нападение было спланировано заранее и произошло при полном бездействии полиции, несмотря на многочисленные вызовы.

Во время силового захвата собора в Черновцах, сторонники «ПЦУ» нанесли тяжёлые телесные повреждения клирику Украинской Православной Церкви — протоиерею Виталию Гончарюку. По предварительной информации, у отца Романа переломы ребер и подозрение на повреждение внутренних органов. Пострадавшего срочно госпитализировали.

После того, как захватчики заблокировались в храме, к святыне начали массово съезжаться верующие и уже очень скоро их число достигло более тысячи человек. В результате после переговоров с полицией, которая встала на защиту захватчиков, прихожане согласились организовать «коридор» для их выхода, чтобы избежать дальнейшего насилия. В результате полиция вывела группу боевиков с территории храма.

Во время их выхода верующие скандировали «Позор!», выражая негодование действиями захватчиков и их покровителей.

Группа радикалов прошла до полицейских автобусов, в которые села и была вывезена с территории храма. Полицейские покинули территорию вместе с рейдерами.

Свято-Духовский собор вновь оказался в руках своей канонической общины. Верующие вместе с правящим архиереем митрополитом Черновицким Милетием отслужили в соборе благодарственный молебен, после которого владыка обратился к Патриарху Варфоломею и главе «ПЦУ» Епифанию Думенко.

Архиерей УПЦ заявил, что своим решением выдать Томос «ПЦУ» Константинопольский Патриарх «сделал ту беду, которую мы сегодня наблюдаем». Также митрополит Мелетий обратился лично к Сергею Думенко, напомнив ему, что в его родном буковинском селе храм ПЦУ пустует, в то время как его сторонники силой вторгаются в действующие и полные жизни храмы УПЦ:

«В его родном селе церковь стоит пустая — они забрали ее, люди пошли молиться по домам, а стоит пустая церковь. Здания, пустые здания, где нет ни богомольцев, никого. И так по всей Буковине, где они забрали церкви, мы наблюдаем одинаковое запустение. Если он рассчитывает таким образом нас загнать в свою так называемую церковь, то он ошибается», — отметил владыка, и призвал Думенко «прекратить эти беззакония, которые нам надоели на Буковине».

Митрополит Мелетий также заявил, что в отобранных храмах представители ПЦУ «прекратили молитву, остановили святые Литургии, мешают молиться за наших воинов, которые нас защищают на Востоке».

«И поэтому еще и еще раз прошу Епифания, главу ПЦУ, прекратить все это безумие. Давайте говорить, давайте садиться и разговаривать человеческим языком, не языком пана Грищука, у которого пустая церковь стоит, а он ходит, беснуется, как безумный, шатаясь от церкви к церкви, забирая и ломая двери».

Русская линия