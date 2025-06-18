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Сводка новостей от 18 июня 2025

Парламент Эстонии принял закон о фактическом запрете деятельности Эстонской Православной Христианской Церкви
Эстонские депутаты разработали новую редакцию антицерковных поправок, так как прежние откровенно нарушали Конституцию…

Парламент ЭстонииПарламент Эстонии большинством голосов принял в окончательном чтении новую редакцию поправок к законодательству, которые фактически могут привести к запрету Эстонской Православной Христианской Церкви в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на портал национального гостелерадио ERR.

За принятие документа проголосовали 68 депутатов, 17 законодателей выступили против. Никто из парламентариев не воздержался от голосования. Согласно новой редакции поправок, церквям и другим религиозным организациям увеличили срок внесения изменений в уставы с двух месяцев до полугода. Больше никаких существенных изменений в закон внесено не было.

В Эстонской Православной Христианской Церкви пока никак не прокомментировали принятое решение.

10 июня 2025 года в Таллине в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» состоялся очередной Собор Эстонской Церкви, который «подтвердил приверженность Церкви своему духовному предназначению и готовность продолжать служение на основе неизменных вечных ценностей в изменчивом мире, оставаясь местной церковью в Эстонии и соблюдая законодательство Эстонской Республики в ожидании, что оно и впредь будет обеспечивать конституционные права верующих на свободу вероисповедания».

«Несмотря на возникшие сложности, ЭПХЦ продолжает свое служение. Духовенство и прихожане внимательно следят за процессом обсуждения изменений в законе о церквях и приходах, очередное чтение которого состоится 11 июня, в Рийгикогу», — говорилось в официальном сообщении, размещённом на сайте ЭПХЦ.

В завершение члены Собора выразили «надежду на конструктивный диалог с государственными органами в рамках правового поля, обеспечивающего соблюдение фундаментальных прав и свобод всех жителей Эстонии».

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