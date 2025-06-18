В Русской Православной Церкви выступили в поддержку Армянской апостольской церкви в связи с грубыми антицерковными нападками со стороны премьера Никола Пашиняна…

Протоиерей Николай Балашов: «Грубые оскорбления в адрес Предстоятеля и иерархов Армянской апостольской церкви вызывают чувства стыда и возмущения»

Вмешательство властей Армении в жизнь Армянской апостольской церкви неприемлемо, а оскорбления её Предстоятеля и иерархов вызывают возмущение, советник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, выражая солидарность с армянскими верующими, защищающими достоинство своей Церкви, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер Армении Никола Пашинян разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в одной из соцсетей и, используя ненормативную лексику, выразил недовольство Предстоятелем и иерархами ААЦ. К кампании против Армянской церкви присоединились и члены правящей партии «Гражданский договор».

Позднее Пашинян предложил изменить порядок избрания Католикоса всех армян и закрепить в нём «решающую роль Республики Армения». После этого инициатива «Пять правозащитников», объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. 9 июня Пашинян заявил, что желает избрания нового Католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.

«Грубые оскорбления в адрес Предстоятеля и иерархов Армянской апостольской церкви вызывают чувства стыда и возмущения. Испытываем солидарность с армянскими верующими, защищающими достоинство своей Церкви. Попытки дерзкого вмешательства представителей светской власти во внутреннюю жизнь важнейшего национального духовного института с многовековой историей неприемлемы и заслуживают осуждения», — отец Николая, реагируя на заявления премьера Армении.

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