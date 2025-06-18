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Сводка новостей от 18 июня 2025

«Жизнь иеромонаха Никона — это пример подлинного христианского жертвенного служения»
В Орле торжественно открыли мемориальную доску в память об организаторе подпольного госпиталя в годы фашистской оккупации враче иеромонахе Никоне (Турбине)…

В Орле открыли мемориальную доску в память об иеромонахе Никоне (Турбине)16 июня 2025 года на территории Орловской областной клинической больницы состоялось торжественное открытие мемориальной доски врачу-инфекционисту, герою подполья, подвижнику веры и милосердия — иеромонаху Никону, в миру доктору Владимиру Ивановичу Турбину, сообщает Патриархия.Ru.

Торжественная церемония собрала у стен больницы представителей власти и медицинского сообщества, учащуюся молодежь, сотрудников лечебного учреждения и жителей Орла.

Иеромонах Никон (в миру Владимир Иванович Турбин) родился в 1905 году в Орле. Будучи выпускником Харьковского мединститута, он стал не только выдающимся инфекционистом, но и тайным монахом, впоследствии был рукоположен в иеромонахи. В годы оккупации Орла организовав подпольный госпиталь, спас от смерти сотни советских военнопленных и гражданских лиц.

В 1966 году был награжден медалью «За отвагу». Похоронен на Троицком кладбище г. Орла. Его имя носит одна из улиц Орла, память об иеромонахе Никоне (Турбине) бережно хранится в музейной экспозиции Орловской областной клинической больницы.

В открытии памятной доски приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, митрополит Орловский и Болховский Тихон, главный врач больницы Вадим Мурадян.

Обращаясь к присутствующим, митрополит Тихон подчеркнул духовную глубину служения отца Никона:

«Жизнь иеромонаха Никона — это пример подлинного христианского жертвенного служения. Он был врачом не только тел, но и душ человеческих. Даже в годы тяжелейших испытаний — в оккупированном Орле — он не оставил ни своих больных, ни своей паствы. Его подвиг — это подвиг любви, сострадания и веры, достойный вечной памяти».

Глава региона Андрей Клычков в своем выступлении также отметил, что открытие мемориальной доски — это дань уважения и пример для подрастающего поколения.

«Сегодня — знаменательное событие. Орловщина отдает дань памяти и уважения настоящему патриоту, одному из героев подполья, известнейшему доктору Владимиру Ивановичу Турбину. Я рад, что сегодня среди нас не только представители здравоохранения и администрации, но и большое число детей. Кстати, именно благодаря их инициативе был поднят вопрос о необходимости увековечивания памяти Владимира Турбина. Сегодня имя доктора Турбина живет в народной памяти как символ милосердия, бескорыстия, несгибаемой силы духа и верности профессиональному долгу, благодаря мужеству и патриотизму которого были спасены жизни сотен людей», — сказал Андрей Клычков.

Мемориальная доска помещена на фасаде здания, где когда-то трудился доктор Турбин.

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«Жизнь иеромонаха Никона — это пример подлинного христианского жертвенного служения»
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