​​​​​​​Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи призвал не прививать детям ложный страх перед многодетностью как перед чем-то непосильным и недостижимым…

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов на фестивале «Троица в Троицке» обратил внимание, что у героизации многодетных семей в России есть негативная оборотная сторона, когда у молодых людей формируется мнение, что на многодетность способны лишь избранные.

С 6 по 8 июня 2025 года в Троицке проходил III Региональный фестиваль традиционных духовных ценностей «Троица в Троицке», который стал значимой площадкой для обсуждения ключевых вопросов, связанных с укреплением духовно-нравственных ценностей и семейных традиций в современном обществе, сообщает РИА Новости.

Отец Федор призвал прекратить прививать детям страх перед большой семьей и сделать так, чтобы многодетные семьи не воспринимались, как некое героическое исключение, а стали обыденной нормой, как было в до революции в царской России.

«Многодетные семьи — не герои, как многие считают. Это нормально, и каждый способен решить для себя, сколько детей он хочет. Не передавайте своим детям страх перед рождаемостью или нищетой, вместо этого поддерживайте их в решении создавать семью», — заявил священник.

Русская линия