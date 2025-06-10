Законопроект был рекомендован к принятию Комитетом Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и проголосован в первом чтении…

10 июня 2025 года депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о защите религиозных символов основных традиционных вероисповеданий. Законопроект № 926 231−8 в конце мая в палату внесла большая группа депутатов, сообщает Интерфакс.

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал палате принять законопроект в первом чтении, что депутаты и сделали.

Предполагается изменить 3 статью федерального закона № 125 «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 года, дополнив её пунктом:

«6.1. Использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий, их узнаваемых частей, а также иных объектов, содержащих религиозные символы, без указанных символов не допускается в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационных сетях, при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг, а также в государственных, муниципальных символах и знаках, эмблемах, в объявлениях, на вывесках и в рекламе».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя эту инициативу, отметил, что «такая норма должна способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в нашей многоконфессиональной стране».

Вячеслав Володин сообщил о поступающей в обращениях информации о том, что «на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, страницах печатных изданий, сайтах „затирают“ религиозные символы либо ретушируют их, искажая истинное значение». «Подобные факты вызывают возмущение», — отметил он.

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