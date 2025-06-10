Подворье Валаамского монастыря в Сочи с 5 июня 2025 года возглавит другой священнослужитель…

Наместник Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий принял решение освободить от должности начальника Сочинского подворья обители схиигумена Гавриила (Виноградова), сообщает Телеграм-канал Валаамского монастыря.

«Схиигумен Гавриил (Виноградов) освобождён от должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря и приписного скита с 5 июня 2025 года», — говорится в официальном сообщении.

Причина принятого владыкой решения не называется. Однако, смещение отца Гавриила последовало после скандала, вызванного публикацией одной из проповедей отца Гавриила в Интернете, в которой он выразил опасение засильем мигрантов и активной исламизацией России.

Высказывания схиигумена очень болезненно восприняли в Чечне, в результате чего в адрес священнослужителя последовали всевозможные нападки и оскорбления. Причём отметился в этом постыдном деле даже заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ чеченский генерал Апти Алаудинов.

В этих условиях владыка Панкратий решил не обострять межнациональную напряжённость и отстранил отца Гавриила от должности, хотя многие верующие Русской Православной Церкви готовы были выступить в защиту бывшего начальника Сочинского подворья.

Впрочем, наместник Валаамского монастыря имел все основания для принятия указанного решения. Ведь церковный амвон — не совсем то место, где следует размышлять на общественно-политические темы, пусть они и касаются столь актуальной проблемы России, как засилье мигрантов и иноверцев.

Вообще, практика, когда подворье монастыря в оживлённом городе возглавляет не просто монах, а схимонах («живой мервец», принявший решение отстранится от всего мирского ради единения со Христом) выглядит, по меньшей мере, странно и даже искусительно. А потому в смещении отца Гавриила вряд ли можно усмотреть что-то плохое.

В данном случае, можно только порадоваться за схиигумена Гавриила, который милостью Божией и благословением владыки-наместника был избавлен от несоответствующих его монашескому чину послушания. Не так много в России схимонахов-молитвенников, чтобы они тратили своё драгоценное время на административное управление подворьями в городах.

Русская линия