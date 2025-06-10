9 июня 2025 года аналитический центр ВЦИОМ представляет результаты мониторингового исследования на тему религии, согласно которому абсолютное большинство наших сограждан идентифицируют себя как верующие, при этом две трети опрошенных сохраняют приверженность православной вере. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ.

67% заявили, что являются православными христианами. Для сравнения в 2017 году таковых было 75%, в 2018 — 72%, а в 2021 — 66%. 7% жителей страны причислили себя к мусульманам (в 2017 году таковых было 6%). По 1% буддистов и протестантов. 4% – колеблются между верой и неверием, 3% -веруют, но с религией не определились. 11% ни во что не верят или причисляют себя к атеистам.

По степени вовлеченности в религиозную жизнь среди верующих россиян можно выделить четыре группы:

— слабовоцерковленные (15%): скорее мужчины, граждане со средним образованием и ниже, со средним и плохим материальным положением, воспринимающие религию как часть мировой культуры и истории;

— средневоцерковленные (46%): скорее женщины, жители небольших городов (до 100 тыс. человек), одинаково часто трактующие религию как национальную традицию, часть мировой культуры и истории и следование моральным и нравственным нормам;

— высоковоцерковленные (37%): россияне 34−57 лет, с достатком выше среднего, для которых религия — прежде всего соблюдение всех религиозных обрядов;

— невоцерковленные (не делают ничего из предложенного списка) (2%).

За последние десять лет среди россиян стало больше тех, кому религия помогает в повседневной жизни. Сегодня помощь такого рода ощущают шестеро из десяти наших сограждан (среди верующих — семеро из десяти). При этом, чем выше вовлеченность в религиозные практики, тем сильнее верующие ощущают положительное воздействие религии на собственную жизнь.

Русская линия

Подавляющее большинство россиян по-прежнему исповедуют себя православными

Согласно данным ВЦИОМ, 67% наших российских граждан являются православными, 7% – мусульманами и 11% – атеистами

9 июня 2025 года аналитический центр ВЦИОМ представляет результаты мониторингового исследования на тему религии, согласно которому абсолютное большинство наших сограждан идентифицируют себя как верующие, при этом две трети опрошенных сохраняют приверженность православной вере. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ.

67% заявили, что являются православными христианами. Для сравнения в 2017 году таковых было 75%, в 2018 — 72%, а в 2021 — 66%. 7% жителей страны причислили себя к мусульманам (в 2017 году таковых было 6%). По 1% буддистов и протестантов. 4% – колеблются между верой и неверием, 3% -веруют, но с религией не определились. 11% ни во что не верят или причисляют себя к атеистам.

По степени вовлеченности в религиозную жизнь среди верующих россиян можно выделить четыре группы:

— слабовоцерковленные (15%): скорее мужчины, граждане со средним образованием и ниже, со средним и плохим материальным положением, воспринимающие религию как часть мировой культуры и истории;

— средневоцерковленные (46%): скорее женщины, жители небольших городов (до 100 тыс. человек), одинаково часто трактующие религию как национальную традицию, часть мировой культуры и истории и следование моральным и нравственным нормам;

— высоковоцерковленные (37%): россияне 34−57 лет, с достатком выше среднего, для которых религия — прежде всего соблюдение всех религиозных обрядов;

— невоцерковленные (не делают ничего из предложенного списка) (2%).

За последние десять лет среди россиян стало больше тех, кому религия помогает в повседневной жизни. Сегодня помощь такого рода ощущают шестеро из десяти наших сограждан (среди верующих — семеро из десяти). При этом, чем выше вовлеченность в религиозные практики, тем сильнее верующие ощущают положительное воздействие религии на собственную жизнь.

Русская линия