Нижегородские акушеры-гинекологи и медицинские психологи будут получать 20 и 10 тысяч рублей соответственно за каждую женщину, решившуюся сохранить ребёнка…

Нижегородские врачи будут получать денежные выплаты за эффективную работу по профилактике абортов. Новая мера поддержки специалистов введена постановлением правительства Нижегородской области № 387 от 5 июня 2025 года. Нормативный правовой акт подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщает официальный сайт правительства Нижегородской области.

На выплаты смогут претендовать сотрудники государственных медицинских учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области. Кроме того, специалисты должны иметь документы о дополнительном профессиональном образовании по психологическому консультированию предупреждения абортов.

Акушер-гинеколог, проинформировавший женщину о негативном влиянии аборта на здоровье, сможет получить выплату в размере 20 тысяч рублей за каждую пациентку, которая примет решение о рождении ребёнка.

Выплата для психологов составит 10 тысяч рублей за каждый случай принятия женщиной в ситуации репродуктивного выбора решения о рождении ребёнка. Необходимо, чтобы специалист проконсультировал пациентку, которая ранее обратилась к акушеру-гинекологу, по вопросам социальной защиты и возможностям поддержки во время беременности и в последующий период.

Важное условие получения выплаты — достижение пациенткой срока беременности 28 недель.

По данным областного Минздрава, выплаты будут осуществляться из средств регионального бюджета. Предполагается, что новая мера поддержки стимулирует работников медицинских учреждений к ещё более внимательному отношению к женщинам. Главная цель инициативы — снижение числа случаев абортов, а также повышение уровня рождаемости в регионе.

По решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина период с 2025-го по 2030 год объявлен в регионе Пятилетием семьи. В рамках этой инициативы была запущена демографическая программа «ОСНОВА — нижегородский проект жизни». Она реализуется АНО «Институт демографического развития» совместно с органами исполнительной власти региона.

Русская линия